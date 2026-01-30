Las marcas de celulares que más bajaron de precio tras la quita de aranceles 

Un relevamiento sobre 320 teléfonos celulares publicados en Mercado Libre mostró que los precios bajaron en promedio 2,1% en pesos desde la quita de aranceles a los modelos importados, que comenzó a regir el 16 de enero.

Sin embargo, un informe de la fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, advirtió que la caída de precios no fue generalizada entre la primera y la última semana de enero y que se observó una marcada heterogeneidad según el producto.

Quita de aranceles para celulares: qué marcas bajaron más de precio

Al analizar los resultados por segmento, los celulares de gama baja registraron una baja del 2,6%, mientras que los de gama alta retrocedieron 0,8%. En contraste, los equipos de gama media aumentaron 1,3%.

Por marca, el mayor descenso correspondió a Apple (-6,5%), con su icónico iPhone, seguida por Samsung (-3%) y Motorola (-1,6%). Xiaomi, en cambio, mostró un incremento promedio del 4,2%.

De acuerdo con el estudio, durante el mismo período el tipo de cambio oficial se mantuvo prácticamente estable -el dólar cayó apenas 0,1%- y no hubo variaciones relevantes en los precios internacionales.

«Se calcula que la eliminación del arancel debería implicar una reducción cercana al 7% (en dólares y, con un tipo de cambio estable, también en pesos), por lo que el recorte observado hasta ahora parece parcial», señalaron desde Ecosur.

Entre las posibles explicaciones, la fundación planteó que el ajuste inicial podría haberse concentrado en los productos importados, mientras que los fabricados localmente aún no habrían reflejado el impacto de la medida.

Esta hipótesis resulta consistente con el comportamiento de los celulares de Apple, de origen importado, que registraron las mayores caídas, cercanas al 7%. De ser así, los precios de los productos nacionales tenderían a ajustarse a la baja con el correr del tiempo.

Otra explicación apunta a que parte del stock actualmente ofrecido fue adquirido cuando los aranceles todavía estaban vigentes, por lo que algunos vendedores no habrían trasladado a precios la reducción del costo de reposición. Esta visión es compartida por algunos importadores, que sostienen que los valores podrían bajar a medida que ingrese nueva mercadería.

Qué puede pasar con los precios de los celulares en los próximos meses

«Hacia adelante, los precios internos podrían terminar ajustándose a la baja, al menos medidos en dólares. No obstante, existe el riesgo de que los precios internacionales aumenten en 2026, impulsados por una mayor demanda de chips de memoria vinculada al procesamiento de datos de inteligencia artificial», advirtieron desde Ecosur.

En la actualidad, los celulares importados tributan un 9,5% de impuesto interno, además de la tasa estadística, el IVA, Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales. Aun así, según Ecosur, la carga de impuestos nacionales sobre estos productos se redujo de manera significativa entre comienzos de 2025 y la actualidad. Cabe recordar que en mayo del año pasado se dispuso una primera rebaja de los aranceles, del 16% al 8%, y que los impuestos internos descendieron del 19,5% al 9,5%.

«En un caso hipotético, suponiendo importación directa para consumo, sin márgenes de intermediación y con un precio interno antes de impuestos constante, a principios de 2025 se pagaban alrededor de u$s74 de impuestos nacionales por cada u$s100 de precio internacional. Luego de mayo, ese monto se redujo a u$s51 y actualmente ronda los u$s40. Dicho de otra forma, la carga tributaria pasó de representar cerca del 42% del precio final a principios de 2025, a un 29% en la actualidad», puntualizaron.

Aun así, solo por la carga impositiva sobre las ventas, los teléfonos celulares en la Argentina son alrededor de un 40% más caros que en Estados Unidos. Si se suman los costos logísticos y los márgenes de importadores y comercios, la brecha de precios resulta considerablemente mayor.

«Al comparar con los datos que tenemos de Mercado Libre, la diferencia supera siempre el 40%», concluyeron.