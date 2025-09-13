Con el iPhone Air, Apple busca posicionar el diseño ultrafino: lo que dejó la presentación

La espera terminó. Finalmente, Apple presentó su nueva línea de iPhone 17, incluido el modelo ultradelgado Air. La tecnológica apuesta por un producto que impulse las compras y revierta la tendencia de los clientes a conservar sus dispositivos durante más tiempo antes de renovarlos. Para revitalizar su marca, el director general Tim Cook calificó el Air como una “revolución total”.

Con tan solo 5,6 mm de grosor, el dispositivo de 999 dólares incorpora el nuevo procesador A19 Pro y promete una batería que dura todo el día con hasta 40 horas de reproducción de video. Además, esta nueva línea abandona las tarjetas SIM físicas en favor de sus versiones virtuales eSIM.

El Air se une a la gama estándar, que incluye el iPhone Pro 17 Max, el modelo más caro y de mayor rendimiento de la compañía. Si bien todos los dispositivos nuevos incorporan tecnología de inteligencia artificial generativa, Apple no hizo ningún anuncio importante sobre la expansión de sus capacidades más allá de las actualizaciones de las funciones existentes en su sistema.

El impulso de la compañía hacia la IA tuvo dificultades para consolidarse desde el lanzamiento de “Apple Intelligence” a finales de 2024. Muchos usuarios se mostraron decepcionados con las mejoras de Siri, que sigue siendo básica a pesar de las promesas.

Apple presentó el iPhone 17: la estrategia

Distintos especialistas consideran el iPhone Air como un giro estratégico, ya que Apple posiciona el diseño ultrafino, en lugar de pantallas más grandes, como su nuevo atractivo de venta premium. Su perfil ultrafino también podría allanar el camino para el posible iPhone plegable que se espera para el próximo año. Samsung y Huawei ya ofrecen smartphones de este tipo.

Sin embargo, diseñar dispositivos tan delgados presenta desafíos: mayores costos de producción y menor espacio en la batería, aunque Apple reiteró que el iPhone 17 Air tiene una duración de batería de 24 horas con una carga completa.

Pese a que los aranceles aumentan los costos de producción, Apple mantuvo los precios del iPhone sin cambios con respecto a los modelos equivalentes del año pasado, una medida que podría reducir los márgenes de ganancia. Los cuatro modelos presentados estarán disponibles en tiendas desde el 19 de septiembre.

Teniendo en cuenta la popularidad de las selfies, los dispositivos cuentan con una cámara frontal con más megapíxeles y tiene una opción llamada “Center Stage” (Escenario central) que aprovechará una vista de campo más amplia y un nuevo sensor que permitirá que los usuarios tomen fotos en formato horizontal sin tener que girar el iPhone. Se espera que estos dispositivos lleguen al país a mediados de noviembre.

Apple presentó el iPhone 17: los desafíos

La empresa realizó su evento anual de lanzamiento del iPhone en medio de crecientes retos: la Casa Blanca presiona a la compañía para que reduzca su dependencia de la fabricación china y los inversores se preguntan si Apple está realmente preparado para la era de la IA. A esto se suman las dificultades derivadas de las políticas arancelarias de Donald Trump.

Durante el evento, Apple también presentó los AirPods Pro 3, con cancelación de ruido mejorada y funciones de traducción en tiempo real, y el Apple Watch Series 11, que incluye conectividad 5G, mayor duración de la batería y funciones de seguimiento de la salud cardíaca, todavía pendiente de aprobación.

Apple presentó el iPhone 17: los modelos convenientes

Tras la presentación, la pregunta clave pasa por saber qué modelo conviene adquirir. Está claro que la elección depende exclusivamente del uso y el presupuesto de cada persona. En resumen, para el profesional y el fanático, el indicado es el Pro Max. Si sos creador de contenido, fotógrafo, gamer o simplemente querés tener lo mejor, este es sugerido.

Para el amante del diseño y la portabilidad, el apuntado será el Air, la gran novedad de este año. Su única razón de ser es su diseño porque se trata del iPhone más delgado y liviano de la historia. Por último, para la mayoría de los usuarios el recomendado es el iPhone 17. Es el modelo más balanceado y la compra más lógica para el usuario promedio. Ofrece la mayoría de las novedades importantes a un precio más accesible.

Con información de AFP y NA