iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro: cuál conviene más y qué diferencias tienen

Tras la presentación de su nueva línea de celulares, la pregunta clave para los consumidores es: de los tres nuevos modelos, ¿cuál conviene más? Apple segmentó su oferta en tres perfiles claros: el iPhone 17 como el modelo de entrada equilibrado, el iPhone Air como la opción de diseño ultradelgado, y el iPhone 17 Pro Max como el buque insignia de máxima potencia.

La elección depende exclusivamente del uso y el presupuesto de cada persona. Mientras que el iPhone 17 Pro Max es la opción para profesionales y fanáticos que buscan la mejor tecnología sin importar el precio, el iPhone 17 estándar se posiciona como la compra más inteligente para la mayoría. El nuevo iPhone Air apunta a un nicho que valora la estética y la portabilidad por sobre la potencia bruta.

Para el profesional y el fanático: iPhone 17 Pro Max

Este es el modelo sin concesiones. Si sos creador de contenido, fotógrafo, gamer o simplemente querés tener lo mejor, el iPhone 17 Pro Max es la única opción.

La mejor cámara: Es el único con un sistema de triple cámara de 48MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), fotografía macro, zoom óptico de hasta 8x y grabación de video en formatos profesionales como ProRes y Dolby Vision a 120 fps.

Máxima Potencia: Viene con el chip A19 Pro con una GPU de 6 núcleos, que Apple describe con «poder de MacBook», pensado para gaming extremo y tareas de IA. Además, es el único con puerto USB-3 para transferencias de archivos hasta 20 veces más rápidas.

La mejor batería: Ofrece una autonomía récord de hasta 39 horas de reproducción de video, superando por mucho a sus hermanos.

Precio: Desde US$ 1.199.

Para el amante del diseño y la portabilidad: iPhone Air

La gran novedad de este año es el iPhone Air. Su única razón de ser es su diseño: es el iPhone más delgado y liviano de la historia, con solo 5.64 mm de grosor y 165 gramos de peso.

Diseño sobre todo: Es ideal para quienes buscan un teléfono con pantalla grande (6.5 pulgadas) pero que no sea pesado ni abulte en el bolsillo.

Potencia recortada: Aunque tiene un chip A19 Pro, su GPU es de 5 núcleos (menos potente que el Pro Max). Su cámara es dual (sin teleobjetivo ni macro) y su puerto USB es más lento (USB 2).

La batería más débil: Es el punto en contra más importante. Ofrece hasta 27 horas de reproducción de video, menos que el modelo estándar.

Precio: Desde US$ 999.

Para la mayoría de los usuarios: iPhone 17

Este es el modelo más balanceado y la compra más lógica para el usuario promedio. Ofrece la mayoría de las novedades importantes a un precio más accesible.

Excelente relación precio-calidad: Tiene el nuevo chip A19 (no es la versión Pro, pero es más que suficiente para el 99% de las tareas), una muy buena cámara dual de 48MP y la nueva cámara frontal cuadrada con IA.

Mejor batería que el Air: Con 30 horas de reproducción de video, supera al modelo Air, que es más caro.

El más compacto: Con una pantalla de 6.3 pulgadas, es el más cómodo para usar con una sola mano.

Precio: Desde US$ 799.

