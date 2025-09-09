Lanzamiento del iPhone Air: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará en pesos

Apple presentó hoy 9 de septiembre su nuevo modelo de iPhone 17. Como es habitual cada vez que la empresa fundada por Steve Jobs lanza un nuevo modelo, la expectativa es global. El iPhone Air representa una ruptura con la tradición de Apple y sigue la tradición de la notebooks livianas y “finitas” de la “manzanita”.

Qué innovación tiene el iPhone 17: las características

A diferencia del modelo estándar, apuesta por un diseño ultradelgado y la ligereza gracias a su estructura de titanio. Mide apenas entre 5,5 a 6 milímetros de grosor y viene con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas, que mejora mucho el tamaño de su antecesor, el iPhone 17 (8 mm y un display de 6,3 pulgadas). Ambas versiones ofrecen refresco de 120 Hz, pero el Air apunta a quienes buscan mayor tamaño sin renunciar a la portabilidad.

La nueva línea tiene funciones de IA, como como traducción en tiempo real y búsqueda con imágenes, y tendrá hasta 8 horas más de duración de batería, respecto al anterior.

Además, como siempre, “el 17″ viene en tres configuraciones diferentes: iPhone, Pro y Pro Max. Y el Air. En la cobertura en vivo que realizó Infobae están todos los detalles técnicos de los modelos, como sus nuevas cámaras y otros detalles.

Los precios del iPhone 17 Air en Estados Unidos

Estos son sus precios en EEUU:

iPhone 17: USD 799

iPhone Air: USD 999

iPhone 17 Pro: USD 1.099

iPhone 17 Pro Max: USD 1.199

Los precios del iPhone 17 Air en Argentina

Estos serán los precios estimados (con impuestos) en Argentina, donde se espera que llegue entre fines de octubre y comienzos de noviembre.

iPhone 17 (256 GB): $1,8-1,9 millones

iPhone Air: $2,50 millones

iPhone 17 Pro: $2,8 millones

iPhone 17 Pro Max: $2,95 millones

Si se toma como ejemplo el iPhone 17, comprarlo con tarjeta en EEUU (y pagar el resumen en pesos a dólar tarjeta) costaría casi $1,5 millones, unos $400.000 menos que el precio local, que paga los impuestos de importación y aranceles, pero tiene garantía local y service. Si se los paga en EEUU con dólares cash o con tarjeta y se abona el resumen con dólares en la cuenta (lo recomendado en estos casos), costaría $1,1 millones.

Desde el sector, aclararon que habrá un impacto en precio distinto si se regulariza la normativa de la baja de aranceles proyectada para enero de 2026.