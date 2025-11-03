Xiaomi, que hace algunos años se consolidó en Argentina por ofrecer buenos smartphones a precios competitivos, ahora apunta a otro objetivo: convertirse en una marca premium capaz de disputar el liderazgo con Samsung y Apple. En 2025, el fabricante presentó una nueva generación de teléfonos que marcan un salto tecnológico importante, con especial foco en el rendimiento y la fotografía.

La compañía china presentó nuevos modelos que buscan competir con los grandes del mercado, combinando cámaras profesionales, potencia extrema y precios más accesibles que sus rivales directos.

Cuáles son los tres mejores celulares de Xiaomi en 2025: Guía actualizada

Xiaomi 15 Ultra: el nuevo buque insignia

El Xiaomi 15 Ultra es el modelo más avanzado del año. Incluye un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica, con un sensor principal de una pulgada y una lente periscópica de 200 megapíxeles que permite capturar imágenes con calidad profesional.

Está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite, el más potente del mercado, acompañado por hasta 16 GB de memoria RAM y una batería de 5.400 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 80 W inalámbrica.

Su pantalla AMOLED LTPO de 6,73 pulgadas ofrece resolución WQHD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo que supera los 3.000 nits, ideal para usar bajo el sol.

En el mercado internacional, el Xiaomi 15 Ultra ronda los 900 dólares, aunque en Argentina su valor puede superar los $2 millones, dependiendo del importador y la versión disponible.

Xiaomi 15: potencia con mejor relación precio-calidad

El Xiaomi 15 comparte gran parte del hardware del modelo Ultra, incluyendo el mismo procesador y tecnología de pantalla, pero con un módulo de cámaras algo más moderado y un diseño más compacto.

Es una opción equilibrada para quienes buscan rendimiento de gama alta sin pagar el precio más elevado. En tiendas online argentinas, su valor ronda los $1.800.000, según la configuración y el proveedor.

Xiaomi 17 Pro: la nueva generación en camino

Aunque todavía no llegó oficialmente a todos los mercados, el Xiaomi 17 Pro ya genera expectativas. Incorporará la próxima generación de procesadores Snapdragon y un rediseño total del sistema de cámaras, siguiendo la línea de innovación que la marca viene impulsando.

Se espera que este modelo sea presentado globalmente durante 2025 y que llegue a Latinoamérica hacia fin de año o comienzos de 2026.

Un salto en imagen y tecnología

Con esta nueva línea, Xiaomi busca dejar de ser vista solo como una marca “económica” y transformarse en una referencia tecnológica. Su apuesta por cámaras de alta gama, procesadores de última generación y carga ultrarrápida marca un antes y un después en su estrategia global.

En un contexto donde los smartphones premium superan los $3 millones, Xiaomi se posiciona como una alternativa más accesible sin resignar potencia ni calidad.

Si bien la marca aún no tiene presencia oficial consolidada en el país, muchos de sus equipos llegan a través de importadores o tiendas online. Por eso, al comprar un Xiaomi es importante verificar que se trate de la versión global y que cuente con compatibilidad con las bandas de 4G y 5G locales, además de soporte técnico confiable.