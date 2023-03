El regreso de un clásico: Dragon Ball Z anunció un nuevo «Budokai Tenkaichi»

Fue, quizás, de los anuncios más inesperados de los últimos tiempos en el mundo de los videojuegos. No había información previa, no había motivos para pensar en esta presentación y, sin dudas, no había ilusión de que la saga volviera. Pero, finalmente, ayer por la noche se anunció el regreso de «Budokai Tenkaichi», el clásico videojuego de Dragon Ball Z.





Pasaron más de 15 años desde su último lanzamiento. Fue en 2007, cuando «Budokai Tenkaichi 3» se publicó para PlayStation 2 y se convirtió en uno de los juegos más elogiados de la franquicia, con cientos de personajes jugables y escenarios que hacían sentir a los jugadores que formaban parte del animé.



El inesperado anuncio



En la jornada dominguera, durante la final del «Dragon Ball Fighter Z Would Tour 2023», competencia mundial del juego de Bandai Namco que se realizó en Las Vegas, llegó la bomba. Allí se presentó un tráiler de aproximadamente un minuto, en el que se apela a la nostalgia que genera este título.

Allí podemos ver un televisor de tubo pasando imágenes del «Budokai Tenkaichi 3», que luego transiciona a una breve imagen de Gokú transformándose pero con gráficos de nueva generación, y las frases «Prepárate para las batallas: un nuevo Budokai Tenkaichi comienza».





Apenas unos minutos bastaron para que el trailer se viralizara y el tema se volviera tendencia en redes sociales. Es que, año tras año, los fanáticos recuerdan este título como el que quizás sea el mejor juego de una franquicia repleta de títulos. Y, habiendo pasado 15 años, es mucho decir.

Por el momento no hay mayor información: no se conoce la fecha de salida del juego, ni las plataformas ni el precio; aunque se supone que saldrá para todas las consolas de la nueva generación. Ahora restará esperar, pero una cosa es segura: regresa un clásico, y los fanáticos festejan.