El teléfono de Xiaomi que promete competir con el iPhone: los detalles del nuevo lanzamiento

La compañía Xiaomi lanzó en Latinoamérica sus nuevos teléfonos de alta gama, el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, con los que busca posicionarse como un rival directo del iPhone en el segmento premium.

El anuncio se realizó en Ciudad de México y puso el foco en dos pilares clave: fotografía avanzada y alto rendimiento.

Xiaomi 17: Cámaras de nivel profesional, el gran diferencial

El modelo más completo, el Xiaomi 17 Ultra, sobresale por su sistema de cámaras desarrollado en conjunto con Leica. Incorpora un teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom óptico continuo, capaz de mantener la calidad de imagen entre 3x y 4.3x.

A esto se suma una cámara principal de 50 MP con sensor de una pulgada y tecnología HDR avanzada, además de un ultra gran angular también de 50 MP. El conjunto apunta a ofrecer resultados cercanos a los de una cámara profesional, especialmente en fotografía nocturna.

Como complemento, el dispositivo cuenta con un kit fotográfico opcional que incluye accesorios como empuñadura, botones de disparo y adaptadores para filtros.

Potencia y pantalla de alta gama

En cuanto a rendimiento, ambos modelos integran el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por hasta 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 1 TB en el caso del Ultra.

El Xiaomi 17 Ultra incorpora una pantalla OLED de 6,9 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3500 nits. Además, suma una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W.

Una versión más compacta pero potente

Por su parte, el Xiaomi 17 mantiene gran parte de las características del modelo superior, aunque con un formato más compacto. Cuenta con pantalla OLED de 6,3 pulgadas, 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de hasta 512 GB.

En fotografía, incluye un sistema triple de cámaras de 50 MP, mientras que en autonomía incluso supera al Ultra, con una batería de 6330 mAh y carga rápida de 100W.

Con estos lanzamientos, Xiaomi refuerza su estrategia de competir en el segmento más alto del mercado, donde dominan marcas como Apple. La combinación de cámaras avanzadas, potencia y tecnología posiciona a la serie 17 como una de las apuestas más fuertes de la compañía para 2026.