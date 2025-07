Godot, el motor para videojuegos que reunirá a “desarrolladores y curiosos” en Neuquén

Godot Meetup Argentina llega por primera vez a Neuquén. El evento de carácter federal, que promueve el encuentro de desarrolladores y se realiza en distintos puntos del país, busca celebrar al motor argentino utilizado para crear videojuegos. Con su llegada a la región, las expectativas son enormes y hay razones para que así sea.

Luego de las ediciones en Rosario, Córdoba, Tucumán y distintos puntos de Buenos Aires, el “encuentro godotero” dirá presente en la Patagonia y tendrá lugar este sábado desde las 11 en las oficinas de Trimedia XR, un estudio que desarrolla realidad virtual y videojuegos en la capital neuquina.

“Para hacer un Meetup lo que más hace falta es ganas de juntarse”, comentó Gonzalo “Borza” Borzino, referente del sector a nivel nacional, especialmente invitado para el evento, quien destacó la importancia de compartir el espacio con “desarrolladores y curiosos”.

El evento contará con la tradicional entrega de remeras, merchandising y además habrá charlas formativas. “La gente está muy interesada en formarse”, indicó Borza en la previa, integrante de Acción Dev, una comunidad que reconoce a los juegos como artefactos culturales.

Durante la jornada también habrá un espacio de showcase e incluso, si el tiempo lo permite, una sesión de feedback en vivo para que los participantes puedan poner a disposición sus juegos y recibir así una devolución en conjunto. “Está bueno encontrarse para recibir opiniones”, destacó el entrevistado.

Godot Meetup Argentina en Neuquén: el rol de los videojuegos

Al ser consultado por la importancia de relacionarse a través de los juegos, Borza hizo hincapié, por un lado, en la “cuestión pospandémica”: “Gracias a la democratización de las herramientas como Godot, uno puede llegar a hacer un proceso, casi completo, aislado en su casa”. Para él, no necesariamente el trabajo solitario está mal. “El problema es que eso no genera espacios donde la gente interactúe con otra gente. El sector reconoce una falencia en la parte social. Falta el vínculo que construye comunidad y la comunidad es la que construye objetivos comunes, construye acciones conjuntas por un bienestar general”, explicó.

Por el otro lado, no se trata solo de reunirse. “Justificamos el encuentro alrededor de un valor agregado, ya sea una charla, muestra, feedback, o el ponernos la camiseta del motor, dicho literalmente, consiguiendo remeras para que la gente pueda usar el logo”, señaló, entusiasmado con la idea de potenciar estos espacios en la región.

Godot Meetup Argentina en Neuquén: el panorama

A nivel general, el entrevistado recordó que la pandemia, sin dudas, marcó un quiebre en el sector. Particularmente con los videojuegos, durante este período ocurren dos cosas: a nivel internacional, se empieza a generar una “burbuja de consumo” que lamentablemente en el último tiempo se ha “desplomado”.

“Es muy frecuente ver en la industria despidos masivos. Como respuesta a esto, antes de la pandemia había más encuentros federales, más EVA (Exposición de Videojuegos Argentina). Pero lo que podemos marcar como una diferencia importante es que están volviendo a surgir eventos en respuesta a eso. Están surgiendo espacios independientes como ocurre en Salta, Mendoza, Misiones o Corrientes, donde normalmente no había esta actividad. En paralelo, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán, por ejemplo, están recuperando su movimiento, y por qué no pensar acá, hacia el sur, los nuevos espacios que pueden surgir”, proyectó el invitado durante la charla.

Antes del cierre, Borza extendió la invitación a todos los interesados porque el espacio “no es solo exclusivo” de la gente que hace videojuegos, sino que se trata de un espacio “interdisciplinario”.

“Todo el mundo que tenga una habilidad particular tiene chance de poder asociarla al mundo del juego. Cualquier persona que tenga ganas de aprender a hacer, solamente se tiene que acercar a una comunidad. El primer paso tiene que surgir de uno y puede no hacerlo solo, puede sumarse a espacios comunitarios como estos. Pueden experimentar y animarse, no cuesta nada sumarse a una jam y, entre comillas, perder un fin de semana y ver qué ocurre cuando se hace un juego”, instó.

Godot Meetup Argentina en Neuquén: el sector y Vaca Muerta

Durante la charla con Borza, surgió la inquietud de conversar sobre las posibilidades que puede ofrecerle Vaca Muerta al sector. “Ahí depende de cómo quieras trabajar”, explicó el referente. “Visto desde afuera, en los videojuegos todavía hay una separación entre el capital y el hacer juegos, pero ¿por qué no?”, consideró.

“Un grupo que trabaja con petróleo podría perfectamente decidir invertir un dinero en bienes culturales, en la industria del conocimiento, que puede no tener que ver directamente con Vaca Muerta ni con Neuquén, pero que al momento de salir va a tener el sello de financiación que corresponda. Eso se puede hacer”, analizó.

Godot Meetup Argentina en Neuquén: gratuito y de código abierto

Godot es un motor de juego multiplataforma, gratuito y de código abierto que fue creado en Argentina. Durante la charla, el entrevistado aclaró: “No estamos vinculados con el motor, ni con la fundación, somos gente que lo usa y lo que nos interesa es ´evangelizar´. Nos interesa acercar el motor a espacios educativos. Creemos que es un buen motor, creemos en el software libre, creemos en la accesibilidad que ofrece y nos parece bueno reforzar que sea argentino”.