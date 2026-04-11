La semana dejó cuatro movimientos clave que reflejan cómo la tecnología sigue avanzando entre innovación, regulación y controversias.

Innovación y polémicas en el mundo tech

Por un lado, Google anunció cambios en Gemini para reforzar la protección de la salud mental. La decisión llega en medio de una demanda que vincula al chatbot con el suicidio de un usuario en Estados Unidos y abre un debate creciente sobre el rol de la inteligencia artificial en situaciones de vulnerabilidad.

En paralelo, Intel confirmó su alianza con Elon Musk para desarrollar chips de alto rendimiento en el proyecto Terafab. La iniciativa apunta a abastecer a Tesla, robots y futuros centros de datos —incluso en órbita—, en una carrera global por sostener la demanda de procesamiento para inteligencia artificial.

En el plano regulatorio, Grecia anunció que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de 2027, una medida impulsada por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. La decisión se suma a iniciativas similares en otros países y pone el foco en los efectos de los algoritmos y la exposición digital en adolescentes.

Finalmente, una investigación de AI Forensics expuso la circulación masiva de imágenes íntimas de mujeres sin consentimiento en Telegram. El informe denuncia fallas en la moderación y alerta sobre la persistencia de redes de acoso, doxeo y contenido sexual explícito, incluso generado con inteligencia artificial.

Cuatro noticias que, desde distintos frentes, evidencian el mismo desafío: cómo equilibrar el desarrollo tecnológico con la responsabilidad social.