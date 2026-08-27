Meta pagará una suma millonaria para cerrar una demanda por adicción a Instagram y Facebook en menores

Meta acordó pagar hasta US$17.100 millones para cerrar una demanda judicial presentada por 29 estados de Estados Unidos, que acusaban a la compañía de haber diseñado Instagram y Facebook para generar uso adictivo en niños y adolescentes, engañar sobre la seguridad de sus plataformas y recopilar datos personales de menores sin la autorización de sus padres.

El convenio, presentado ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers en California, involucra finalmente a 47 estados y territorios. Como parte del pacto, la empresa aplicará modificaciones obligatorias para los usuarios menores de 18 años en todo el territorio estadounidense.

Entre las principales medidas impuestas, las plataformas incorporarán un límite de uso diario de dos horas por defecto. También se fijará un bloqueo entre la medianoche y las 6, el cual no podrá ser levantado por los adolescentes y requerirá autorización de un padre o tutor, sumado al silenciamiento de notificaciones entre las 22 y las 7.

Las nuevas funciones que deberán cambiar

El acuerdo establece la modificación de características centrales de ambas redes sociales. Entre los cambios obligatorios se destacan:

La eliminación del recuento visible de «me gusta» en publicaciones de menores.

Restricciones sobre filtros de belleza que simulan procedimientos estéticos.

Herramientas reforzadas para la verificación de edad.

Controles parentales de supervisión.

La opción de utilizar un feed no personalizado, sin el sistema de recomendación basado en algoritmos.

Pese a aceptar la implementación de estas normas a nivel nacional, la empresa no reconoció responsabilidad ni admitió haber actuado de manera indebida.

Los motivos del litigio y la acusación por uso de datos

Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, junto a otros estados, sostuvieron en el reclamo que Meta desarrolló intencionalmente funciones para incrementar el tiempo de permanencia de los jóvenes, conociendo los posibles efectos sobre la salud de los usuarios.

La demanda incluyó denuncias vinculadas a la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). Los demandantes afirmaron que la firma recopiló información personal de menores sin consentimiento parental y que utilizó esos datos para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

Desde la compañía rechazaron las acusaciones durante el proceso. Argumentaron que la «adicción a las redes sociales» no constituye un trastorno psiquiátrico reconocido y que han trabajado para mejorar la seguridad en los entornos digitales.

El esquema de pago del acuerdo

En una primera etapa, la empresa abonaría cerca de US$12.000 millones[cite: 1]. El importe ascenderá hasta los US$17.100 millones si las firmas Snap, TikTok y YouTube acuerdan resoluciones similares con los estados y aceptan sanciones económicas con cambios en sus productos.

El convenio firmado evita que el fundador de la firma, Mark Zuckerberg, deba prestar declaración ante un jurado, instancia en la que sí participó el jefe de Instagram, Adam Mosseri.

El director legal de Meta, Curtis Joseph, señaló que buscan garantizar una experiencia segura para los adolescentes y pidió que otras empresas adopten regulaciones equivalentes. Según planteó el ejecutivo, el alcance de las medidas resultará limitado si el resto de las plataformas no incorporan mecanismos del mismo tenor.