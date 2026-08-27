Taiwán busca negocios en Argentina: 30 empresas llegan por energía, minería y tecnología

La misión comercial taiwanesa realizó una ronda de negocios con empresas argentinas en Buenos Aires. Foto gentileza.

La Misión Comercial de Taiwán a América Latina 2026 pasó por Argentina como parte de una gira que también contempla Brasil y Chile, con el objetivo de generar nuevos vínculos comerciales y encontrar oportunidades de negocios en distintos sectores de la economía.

En Buenos Aires, la delegación desarrolló una jornada de reuniones en el Hotel Marriott, donde se realizaron 200 encuentros empresariales con representantes de unas 100 compañías y compradores locales.

La comitiva estuvo conformada principalmente por pequeñas y medianas empresas taiwanesas vinculadas a actividades como autopartes, bicicletas y artículos deportivos, materiales para la construcción, herramientas, artículos para el hogar, electrónica, tecnologías de la información, maquinaria y equipamiento industrial.

Pero el interés de las empresas va más allá de esos rubros. El crecimiento de sectores como la energía, la minería y la agroindustria aparece como una oportunidad para que firmas taiwanesas puedan convertirse en proveedoras de tecnología, componentes y equipamiento.

Para Florencia Miao-hung Hsie, directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina, el objetivo de la misión es construir relaciones comerciales que puedan sostenerse en el tiempo y no limitarse a operaciones puntuales.

La funcionaria destacó la posibilidad de complementar las capacidades de ambos países: Argentina cuenta con recursos naturales, un mercado relevante y capital humano, mientras que Taiwán puede ofrecer tecnología, conocimiento industrial y capacidad de producción.

Uno de los focos de las empresas taiwanesas está en los grandes proyectos que avanzan en Argentina, especialmente en sectores como Vaca Muerta y la minería.

La oportunidad no necesariamente pasa por participar directamente en el desarrollo de esos proyectos, sino por integrarse a sus cadenas de abastecimiento mediante la provisión de maquinaria, componentes, equipamiento y soluciones tecnológicas.

Para muchas de estas compañías, el desembarco internacional comienza con la exportación de productos. Si la relación comercial se consolida, el siguiente paso puede ser la búsqueda de socios argentinos y eventualmente avanzar hacia acuerdos de cooperación, joint ventures o inversiones.

Los minerales críticos también forman parte del interés taiwanés, debido a su importancia para industrias vinculadas con la electrónica y los semiconductores.

La distancia geográfica aparece como uno de los desafíos para profundizar el comercio bilateral, aunque desde el sector empresarial taiwanés remarcaron que existen vínculos comerciales entre ambos países desde hace décadas.

Con 30 empresas y 200 reuniones de negocios en Buenos Aires, la misión buscó avanzar un paso más: pasar del intercambio comercial tradicional a una relación que permita a las empresas taiwanesas participar de las nuevas cadenas de valor que se están formando alrededor de la energía, la minería, la tecnología y la agroindustria argentina.