Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños y adolescentes

Un tribunal de Nuevo México ordenó que la empresa dueña de Facebook e Instagram indemnice con US$567 millones por los daños ocasionados a menores de edad. Además, impuso nuevas medidas de seguridad para reforzar la protección de niños y adolescentes en sus plataformas.

La tecnológica Meta, propietaria de Facebook e Instagram, recibió un duro revés judicial en Estados Unidos. Un tribunal del estado de Nuevo México la condenó a pagar 567 millones de dólares al considerar que sus plataformas afectaron la salud y el bienestar de niños y adolescentes.

Además de la millonaria indemnización, el juez ordenó una serie de medidas destinadas a fortalecer la seguridad de los menores que utilizan las redes sociales, al entender que la compañía creó una «molestia pública» al no proteger adecuadamente a este grupo.

Qué medidas deberá implementar Meta

Como parte del fallo, la Justicia dispuso que la empresa adopte nuevos mecanismos de protección para adolescentes y niños.

Entre las principales medidas se encuentran:

Establecer límites mensuales de uso para adolescentes en Facebook e Instagram.

para adolescentes en Facebook e Instagram. Aplicar restricciones a las notificaciones para reducir el tiempo de exposición.

para reducir el tiempo de exposición. Reforzar los controles sobre el contacto entre adultos y menores dentro de las plataformas.

dentro de las plataformas. Incorporar salvaguardias para los chatbots de inteligencia artificial .

. Fortalecer los sistemas de revisión de denuncias vinculadas con abuso sexual infantil.

El objetivo de estas disposiciones es disminuir los riesgos asociados al uso intensivo de las redes sociales y mejorar la protección de los usuarios más jóvenes.

Un juicio que comenzó meses atrás

La sentencia corresponde a la segunda etapa de un proceso judicial iniciado por el estado de Nuevo México.

En marzo de este año, durante la primera fase del juicio, un jurado ya había determinado que Meta violó la ley estatal de protección al consumidor al presentar a Facebook e Instagram como plataformas más seguras para los menores de lo que realmente eran.

En aquella instancia, la empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares en concepto de sanciones civiles.

Con el nuevo fallo, el monto total de las sanciones asciende a 567 millones de dólares.

La reacción de la Justicia y la respuesta de Meta

Tras conocerse la decisión, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró el fallo y sostuvo que representa un avance en la protección de la infancia.

«La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro», afirmó.

Por su parte, Meta adelantó que apelará la sentencia. En un comunicado, un portavoz de la compañía sostuvo que la empresa mantiene su compromiso con la protección de adolescentes en internet y aseguró que continuará defendiéndose frente a lo que considera acusaciones que no reflejan correctamente los hechos.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes y la responsabilidad de las plataformas digitales para crear entornos más seguros para los menores de edad.