Multa millonaria a Google en Europa: sanción de US$ 462 millones por el uso de datos de ubicación

El regulador de protección de datos de Irlanda, en representación de la Unión Europea, aplicó este lunes una multa de 403 millones de euros (unos 462 millones de dólares) a Google por vulnerar las normativas comunitarias sobre el tratamiento de datos de geolocalización. La resolución responde a una investigación iniciada en 2020 que acreditó infracciones en la recolección y almacenamiento de la ubicación de los usuarios entre mayo de 2018 y febrero de 2020.

Se trata de la cuarta sanción más elevada impuesta hasta la fecha por la Comisión Irlandesa para la Protección de Datos (DPC). El expediente se abrió a partir de las denuncias presentadas por diversas asociaciones europeas de consumidores, que alertaron sobre el manejo opaco de las coordenadas geográficas a través de diversos productos y servicios del gigante tecnológico propiedad de Alphabet.

Pérdida de control y publicidad dirigida: los fundamentos de la DPC

El organismo regulador concluyó que las prácticas de la empresa privaron a los titulares de las cuentas de una comprensión clara sobre el destino de su información privada.

«Como consecuencia de las deficiencias de Google, los usuarios podían desconocer que su ubicación se estaba utilizando para, por ejemplo, influir en ellos mediante anuncios o inferir sus intereses, pudiendo así perder el control sobre sus datos personales», explicó Graham Doyle, comisionado adjunto de la DPC. A su vez, el funcionario remarcó que «la conservación de los datos de ubicación de los usuarios durante más tiempo del necesario agravó esta pérdida de control».

Consultada por la agencia Reuters tras la difusión del fallo, la compañía tecnológica no emitió comentarios de forma inmediata.

El rol clave de Dublín y las sanciones previas a las grandes tecnológicas

La DPC irlandesa ejerce como autoridad principal de control para la Unión Europea sobre la mayoría de las corporaciones tecnológicas estadounidenses, debido a que firmas como Google o Meta tienen radicadas sus sedes operativas continentales en Dublín. Bajo el marco del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las decisiones tomadas por este organismo tienen alcance sobre los usuarios de todo el bloque europeo.

El fallo de este lunes se suma a otras penalizaciones recientes contra la compañía en el continente. La Comisión Europea ya había sancionado a Google en julio pasado por incumplimientos a la normativa digital comunitaria, mientras que un año atrás dictó otra resolución disciplinaria vinculada con prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital.