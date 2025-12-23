Murió Vince Zampella, creador de Call of Duty: la muerte sacude al mundo de los videojuegos

El empresario y creador del videojuego “Call Of Duty”, Vince Zampella, murió a los 55 años, tras protagonizar un brutal accidente automovilístico a bordo de su Ferrari en el estado de California, según confirmaron fuentes oficiales de Electronic Arts (EA). Los detalles.

Murió el creador de Call of Duty

Según el medio TMZ, el siniestro vial ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre e involucró únicamente al vehículo del magnate de los videojuegos, quien se encontraba con un acompañante de identidad no identificada.

Fuentes policiales informaron que el coche se encontraba circulando a alta velocidad, saliéndose de la calzada y chocando contra una barrera de hormigón, lo que produjo que el vehículo se incendiara. El conductor quedó atrapado tras el impacto y murió en el acto.

En las últimas horas, el video del impacto que terminó con la vida de Zampella comenzó a circular en redes sociales.

Electronic Arts, la empresa en la que Zampella se desempeñó durante los sus últimos años, difundió un comunicado sobre lo sucedido: “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra”.

“Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”, agregaron.

NA