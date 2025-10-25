Privacidad, desconfianza y datos: el nuevo desafío del marketing digital

El 54% de los consumidores en Latinoamérica y España ya no desea compartir sus datos personales con las marcas, según el reporte “La visión del marketing en 2025” elaborado por HubSpot. Esta tendencia, conocida como “marketing ciego”, refleja un cambio profundo en la relación entre empresas y usuarios, impulsado por la preocupación por la privacidad, los ciberataques y el uso opaco de la información.

El marketing digital entra en una nueva era marcada por la desconfianza y la saturación de información. Y se enfrenta a la necesidad de repensar sus estrategias de recopilación y análisis de datos sin perder eficacia. Los últimos hallazgos revelan un aumento significativo en los ataques de suplantación de marca dirigidos a los servicios digitales más confiables de los usuarios.

Microsoft es una vez más la marca más explotada, apareciendo en el 40% de todos los intentos de phishing a nivel mundial. El dominio de las marcas tecnológicas conocidas no muestra signos de desaceleración: Google (9%) y Apple (6%) ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

Los ataques

Este aumento considerable pone de manifiesto el creciente enfoque de los atacantes en las plataformas de productividad ampliamente utilizadas. Aun así, el 36% de las empresas no logra comprender los intereses reales de sus clientes, mientras un 34% reconoce sufrir una “crisis de visibilidad de datos”.

Esto obliga a trabajar con métricas fragmentadas y a diseñar campañas basadas en suposiciones, debilitando la precisión de la segmentación y la personalización. Las constantes interrupciones publicitarias, la venta cruzada de datos entre plataformas y la falta de control sobre la propia huella digital generaron desconfianza estructural.

Además, las regulaciones de privacidad más estrictas empoderaron al usuario, otorgándole mayor poder de decisión sobre qué compartir y cuándo hacerlo. El resultado es un consumidor más informado, pero también más escéptico, más consciente del valor de su información.

Percepción de vigilancia

“Las políticas de cookies, los anuncios personalizados y el rastreo de comportamiento generan una percepción de vigilancia constante que erosiona la relación marca–cliente”, explicó Germán Torres, director de Commerce de Snoop Consulting.

“A esto se suma la proliferación de brechas de seguridad y filtraciones de datos, que elevaron el temor a la exposición y fomentaron el deseo de anonimato. El resultado: consumidores más cautos, exigentes y selectivos al momento de entregar su información personal”, agregó.

Las consecuencias de este cambio se reflejan directamente en los indicadores de negocio. Las marcas enfrentan mayores costos de adquisición de clientes, estrategias menos precisas y un retorno de inversión más difícil de medir.

Marketing a ciegas

Sin acceso a datos detallados, los equipos pierden la capacidad de personalizar campañas o anticipar tendencias, generando un entorno de “marketing a ciegas”. En paralelo, tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain y las plataformas de consentimiento digital están redefiniendo la confianza en línea. La IA se usa para analizar patrones sin acceder a información sensible, mientras que el blockchain garantiza trazabilidad y seguridad en el manejo de datos.

El boom del e-commerce

En plena era del “marketing ciego”, donde los usuarios limitan cada vez más la entrega de sus datos personales, el comercio electrónico vive un momento de expansión sin precedentes. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación online superó los 15 mil millones de pesos durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 79% frente al mismo período del año anterior.

El dato sobresaliente es el impulso de la categoría Alimentos y Bebidas, favorecida por una oferta digital más amplia y experiencias de compra optimizadas. En un escenario donde la privacidad y la confianza digital se vuelven ejes centrales, el comercio electrónico demuestra que la innovación tecnológica sigue siendo clave para sostener el crecimiento del sector.

Con información de NA