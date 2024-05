Slack admitió que usa los mensajes privados para entrenar su IA

Slack confirmó que usa los mensajes de los usuarios para entrenar los modelos de aprendizaje automático no generativos. Esto lo hace por defecto, ya que obliga a solicitar por correo que esta opción se desactive.

Los modelos de aprendizaje automático se utilizan en la plataforma para ofrecer funciones como las recomendaciones de canales y emojis, detalló Europa Press.

Estos modelos se entrenan con datos de los usuarios, es decir, con información de uso de la plataforma pero también mensajes, contenido y archivos intercambiados en las comunicaciones.

La empresa se defendió y señaló que los modelos “no pueden aprender, memorizar ni reproducir” estos datos.

La política de Slack en torno al entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial generaron polémica en los últimos días luego de que un directivo de DuckBill Group, Corey Quinn, lo difundiera en la red social X.

Quinn señaló que el aprendizaje automático es por defecto y que para que Slack deje de utilizar la información de los usuarios, la organización debe reclamar a través de un correo porque la compañía no facilita una opción para desactivarlo en la configuración de la cuenta.

Slack confirmó sus políticas y señaló que la experiencia que ofrecen se recoge en Slack AI, una función adicional y de pago que está impulsada por modelos que se alojan en la propia infraestructura de la compañía. Esto significa que los datos «permanecen bajo tu control y exclusivamente para el uso de tu organización”.

I'm sorry Slack, you're doing fucking WHAT with user DMs, messages, files, etc? I'm positive I'm not reading this correctly. pic.twitter.com/6ORZNS2RxC