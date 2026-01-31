TikTok en Estados Unidos: nuevo dueño, mismo algoritmo y viejas dudas sobre privacidad

Luego de una larga batalla legal, TikTok creó una empresa de propiedad mayoritariamente estadounidense para administrar su negocio en Estados Unidos, evitando así que dejara de estar disponible en el país. ¿Qué significa para los usuarios?

Aún no está claro si los 200 millones de usuarios en Estados Unidos notarán alguna diferencia en su experiencia online. Tras el acuerdo, los usuarios no necesitan descargar una nueva aplicación. Solo se les pidió que aceptaran los nuevos términos de servicio sobre “información de ubicación” y uso de datos.

En el centro del drama de la propiedad se encuentra el potente algoritmo de TikTok, que los legisladores estadounidenses temían que pudiera ser utilizado como arma por el gobierno chino para obtener datos o hacer propaganda.

Los nuevos propietarios prometieron “reeducar” el cerebro de la aplicación, pero aún se desconoce cómo afectará esto a la experiencia del usuario.

TikTok insiste en que los usuarios estadounidenses mantendrán la “experiencia global” de la plataforma, lo que significa que los creadores estadounidenses podrán seguir siendo vistos a nivel internacional.

Sin embargo, el algoritmo exclusivo para Estados Unidos plantea interrogantes. “Aún quedan preguntas sobre cómo interactuará esta nueva entidad con otras versiones de TikTok a nivel mundial”, afirmó Jennifer Huddleston, del Instituto CATO de Washington.

También desconoce “qué influencia podría tener el Gobierno estadounidense sobre el algoritmo y las preocupaciones sobre la libertad de expresión que podrían surgir de este nuevo acuerdo”.

Uno de los principales inversores de la nueva empresa gestora de TikTok es Larry Ellison, quien financia la reciente adquisición de Paramount por parte de su hijo David y la guerra de ofertas para hacerse con Warner Bros, lo que podría otorgar a la familia un poder sin precedentes sobre los medios de comunicación estadounidenses.

Los creadores de contenido están muy atentos, ya que su popularidad e ingresos dependen del misterioso funcionamiento del algoritmo. Algunos ya migraron a otras plataformas, frustrados o preocupados por la agitación política que generó esta operación.

Antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, el futuro de TikTok en Estados Unidos parecía sombrío. La aplicación incluso dejó de estar activa brevemente en su mayor mercado después de agotar todas las opciones legales.

Es probable que el caos político haya afectado a TikTok, a pesar de que Trump finalmente acudió en su rescate. “TikTok sigue siendo increíblemente popular en Estados Unidos, pero se enfrenta a más competencia que nunca, especialmente por parte de Instagram Reels”, afirmó Minda Smiley, analista de Emarketer.

El algoritmo que conquistó el mundo hace cinco años ya no es único. Instagram Reels y YouTube Shorts ofrecen ahora experiencias similares, manteniendo el interés y atrayendo a anunciantes.

Según Emarketer, aunque TikTok sigue siendo líder en tiempo de uso por persona en Estados Unidos, esa ventaja va en descenso, “lo que indica que la aplicación está luchando por mantener a los usuarios enganchados como lo hacía antes”.

TikTok y la seguridad nacional en Estados Unidos

La creación de una nueva compañía con mayoría de capital estadounidense para TikTok parece haber calmado a la administración Trump, pero genera dudas entre legisladores y expertos, quienes advirtieron que el acuerdo no mejora la privacidad de los usuarios ni refuerza la seguridad nacional, ya que ByteDance aún conserva casi el 20 % de la empresa y funciones clave como el comercio electrónico y el marketing seguirán ligadas a la entidad global.

Además, el Congreso, representado por figuras como John Moolenaar, prometió una supervisión estricta del acuerdo, mientras que analistas señalaron que la gestión de datos de usuarios estadounidenses sigue siendo problemática y que la intervención de Trump podría haber desplazado las intenciones del Congreso en materia de seguridad nacional.

AFP



