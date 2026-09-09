Nico Varrone y Mattia Colnaghi seguirán acelerando en el GP de España: los horarios del fin de semana
Los representantes argentinos correrán en el debut del circuito de Madring en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Varrone buscará sumar por segundo fin de semana consecutivo en F2 y Colnaghi tendrá su última experiencia de la temporada de F3.
Este fin de semana se correrá el Gran Premio de España en el circuito de Madring que se sumó este año al calendario de la Fórmula 1 y la máxima categoría tendrá su debut en esta pista. Además, correrán la Fórmula 2 y 3 con los argentinos Nico Varrone y Mattia Colnaghi como protagonistas, respectivamente.
Varrone llega a Madrid luego de un buen fin de semana en Monza. El piloto de 25 años sumó un punto luego de cuatro meses tras finalizar en el 10° puesto en la carrera del domingo. Además, culminó 11° en la Sprint del sábado. Se ubica 19° en la clasificación de pilotos con 15 unidades.
Tras este fin de semana, el calendario de la categoría está a confirmar: la próxima fecha será en el GP de Azerbaiyán del 24 al 26 de septiembre y podrían haber dos carreras más en Qatar o Abu Dhabi. Si se cancelan por el conflicto bélico de Medio Oriente, habría una fecha final en un circuito europeo.
Los horarios de la Fórmula 2
Viernes 11 de septiembre
- Práctica – 06:05 a 06.50
- Clasificación: 10.00 a 10.30
Sábado 5 de septiembre
- Sprint (23 vueltas) – 09:15
Domingo 6 de septiembre
- Carrera (32 vueltas) – 06:25
Colnaghi cerrará su temporada en Madrid
Mattia Colnaghi cerrará su temporada en Madrid este fin de semana. Será la novena y última fecha de la Fórmula 3 donde el juvenil de 18 años buscará volver a sumar.
El nacido en Italia pero que representa a Argentina tuvo un buen rendimiento en Monza. En la Sprint, quedó 6° y sumó 5 puntos. En la carrera larga del domingo, tuvo un toque cuando iba en la 8° posición y finalizó en el 19° lugar. Se ubica 13° en la clasificacion con 44 puntos en total.
Será un fin de semana atípico para la F3, ya que habrá dos Qualy y tres carreras durante el fin de semana. La clasificación A determinará las posiciones para las dos carreras del sábado y la clasificación B definirá la parrilla de salida para el domingo. Esto se debe a la cancelación del GP de Bahréin por el conflicto bélico.
Los horarios de la Fórmula 3
Viernes 11 de septiembre
- Práctica – 04:55
- Clasificación A – 13:25 a 13:45
- Clasificación B – 13:55 a 14:15
Sábado 5 de septiembre
- Sprint (16 vueltas) – 06:05
- Carrera Feature 1 (19 vueltas) – 13:00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera Feature 2 (19 vueltas) – 04:45
Comentarios