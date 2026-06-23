WhatsApp prepara una actualización histórica: llegan los mensajes que desaparecen tras ser leídos

Meta avanza con una serie de actualizaciones que prometen reforzar la privacidad de los usuarios y simplificar la organización de los chats. Qué funciones podrían llegar en los próximos meses.

WhatsApp trabaja en una nueva batería de funciones que podrían modificar la forma en que millones de personas utilizan la aplicación todos los días. La plataforma propiedad de Meta comenzó a probar herramientas orientadas a mejorar la privacidad de las conversaciones y facilitar la navegación dentro de la app.

Entre las novedades más destacadas aparecen los mensajes de texto de una sola visualización y un nuevo sistema de identificación visual conocido como «punto verde».

Cómo funcionarán los mensajes de texto de una sola visualización

La primera de las novedades apunta directamente a la privacidad.

Actualmente, WhatsApp ya permite enviar fotografías, videos y mensajes de voz que desaparecen después de ser abiertos una única vez. Ahora, la compañía busca extender esa modalidad a los mensajes de texto.

De esta manera, los usuarios podrán redactar contenido confidencial que se eliminará automáticamente luego de que el destinatario lo lea.

La función estaría diseñada para evitar que información sensible permanezca almacenada dentro del chat y, según trascendió, incorporaría medidas adicionales de seguridad.

Más privacidad y menos posibilidades de compartir contenido

Para reforzar el carácter privado de estos mensajes, WhatsApp también implementaría restricciones específicas.

Entre ellas se encuentran:

Bloqueo de capturas de pantalla.

Imposibilidad de copiar el texto.

Restricciones para reenviar el mensaje a otros usuarios.

Eliminación automática tras la lectura.

El objetivo es ofrecer una herramienta similar a las funciones temporales que ya existen para fotos y videos, pero aplicada a conversaciones escritas.

Qué es el nuevo punto verde que aparecerá en WhatsApp

La otra novedad que prepara Meta está relacionada con la organización de los chats.

Se trata de un pequeño punto verde que aparecería en la pantalla principal de conversaciones y que funcionará como un indicador visual para ayudar a identificar actividad reciente.

La herramienta permitiría localizar de forma más rápida aquellas conversaciones con mensajes nuevos o contenidos pendientes de revisión.

Una función pensada para ordenar mejor los chats

Según las pruebas realizadas en las versiones beta de la aplicación, el nuevo indicador tendría un doble objetivo.

Por un lado, ayudaría a destacar conversaciones que registraron actividad reciente. Por otro, serviría como una referencia rápida para detectar ciertos estados o niveles de disponibilidad dentro de la plataforma.

La intención es que los usuarios puedan administrar mejor sus mensajes sin necesidad de revisar manualmente cada conversación.

Cuándo llegarán las nuevas funciones

Por el momento, tanto los mensajes de texto de visualización única como el sistema del punto verde continúan en fase de prueba dentro de los entornos de desarrollo de WhatsApp.

Sin embargo, las versiones preliminares muestran que las herramientas se encuentran en etapas avanzadas de evaluación.

Si las pruebas continúan de manera satisfactoria, Meta podría comenzar a desplegarlas de forma gradual durante los próximos meses en dispositivos con sistemas operativos Android e iOS mediante las actualizaciones oficiales de la aplicación.

Una apuesta cada vez más fuerte por la privacidad

Las nuevas funciones forman parte de la estrategia de WhatsApp para reforzar la seguridad y el control sobre la información compartida dentro de la plataforma.

En los últimos años, la aplicación incorporó mensajes temporales, bloqueo de chats con contraseña, protección de capturas en contenidos efímeros y mejoras en el cifrado de extremo a extremo.

Ahora, con la llegada de los mensajes de texto de una sola visualización y nuevas herramientas de organización, la compañía busca dar un paso más en la protección de la privacidad digital.