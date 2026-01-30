A 146 años luz nuestro y con atmósfera propia: la Nueva Tierra es helada, pero potencialmente habitable

Astrónomos identificaron un exoplaneta ubicado a unos 146 años luz de la Tierra que, por sus características físicas y orbitales, es considerado uno de los candidatos más cercanos a ser un “gemelo” de nuestro planeta. La “Nueva Tierra”, un objeto, denominado HD 137010 b, presenta un tamaño muy similar al terrestre que conocemos, un período orbital casi idéntico al año terrestre y podría contar con una atmósfera capaz de modificar sus condiciones extremas.

El hallazgo se logró a partir del reanálisis de datos históricos del telescopio espacial Kepler, en particular de su segunda misión, conocida como K2. La investigación fue publicada en la revista científica The Astrophysical Journal Letters y está liderada por un equipo internacional de investigadores.

Aunque las estimaciones indican que la temperatura superficial del planeta ronda los –70 grados centígrados, los especialistas aclararon que este valor no descarta por completo la posibilidad de condiciones compatibles con la vida, ya que el escenario depende en gran medida de la composición y densidad de su atmósfera, un aspecto que todavía no pudo confirmarse.

¿Por qué se habla de una “Nueva Tierra”?

El exoplaneta HD 137010 b generó un fuerte interés científico por la combinación poco frecuente de varios factores clave. Su tamaño es apenas un 6 % mayor que el de la Tierra, lo que sugiere que se trata de un planeta rocoso y no de un gigante gaseoso, una condición fundamental en la búsqueda de mundos similares al nuestro.

Otro rasgo llamativo es su período orbital, de aproximadamente 355 días. Esta duración, muy cercana al año terrestre, resulta inusual entre los exoplanetas conocidos y refuerza la comparación con la Tierra desde el punto de vista dinámico y astronómico.

El planeta orbita una estrella enana de tipo K, más fría y menos luminosa que el Sol. Como consecuencia, recibe menos de un tercio de la energía que llega a la Tierra, lo que explica sus temperaturas extremadamente bajas.

Las principales características del planeta HD 137010 b

Los datos disponibles hasta el momento de la Nueva Tierra permiten delinear un perfil preliminar del planeta identificado por los astrónomos: