Adiós al papel higiénico: la tendencia 2026 que llega a los baños en Argentina y promete reemplazarlo

Durante años, el baño fue uno de los espacios menos intervenidos por la innovación tecnológica. Sin embargo, eso empezó a cambiar y, de cara a 2026, hay una tendencia que gana cada vez más terreno: los inodoros inteligentes, también conocidos como washlets, que podrían dejar al papel higiénico en el pasado.

Lejos de ser un lujo exclusivo de países como Japón, estos sistemas comenzaron a aparecer en Argentina, sobre todo en proyectos modernos y hogares que priorizan el confort. La propuesta es simple pero disruptiva: integrar en un solo equipo el inodoro y el bidet, con funciones automatizadas que mejoran la higiene diaria.

Cómo funcionan los inodoros inteligentes

El diferencial de estos dispositivos está en el uso de agua para la limpieza, con chorros regulables en presión, temperatura y dirección. A esto se le suman opciones como secado con aire caliente, asientos calefaccionados y sensores que permiten la apertura y cierre automáticos.

Este conjunto de funciones no solo apunta a una experiencia más cómoda, sino también más eficiente. La limpieza con agua resulta más profunda que el papel, lo que reduce el contacto y mejora la higiene personal.

Por qué podrían reemplazar al papel higiénico

El avance de los washlets abre un escenario donde el papel higiénico deja de ser indispensable. En muchos casos, su uso se reduce al mínimo o incluso desaparece gracias al secado automático.

Además, hay un factor clave: el impacto ambiental. Menos consumo de papel implica menos residuos y una menor presión sobre los recursos naturales, algo que cada vez pesa más en las decisiones de diseño y equipamiento del hogar.

Una tendencia que crece en Argentina

Aunque su presencia todavía es incipiente, el interés por estos sistemas crece. Arquitectos, diseñadores y usuarios empiezan a ver en los washlets una combinación atractiva de tecnología, bienestar y sustentabilidad.

Todo indica que, en los próximos años, estos inodoros inteligentes dejarán de ser una rareza para convertirse en parte habitual de los baños modernos. Y en ese cambio, el clásico rollo de papel podría empezar a perder protagonismo.

Con información de TN