El petróleo superó los 110 dólares tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán

La tensión en Oriente Medio volvió a sacudir los mercados energéticos este martes. Los precios del petróleo registraronun alza superior al 2% luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la última oferta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. El fracaso de este acercamiento diplomático mantiene el barril de crudo en niveles críticos, sin perspectivas de alivio inmediato para los consumidores globales.

El crudo Brent, referencia para el mercado internacional y la industria local, avanzó un 2,7% hasta situarse en los US$111,17. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) subió un 2,5%, alcanzando los 98,78 dólares. Según analistas de IG, Irán enfrenta una presión creciente debido a que sus reservas de almacenamiento alcanzarían su capacidad máxima esta misma semana, lo que los obliga a buscar un acuerdo para evitar el colapso de su infraestructura.

El impacto en las bolsas y la inflación

La escalada de los precios de la energía arrastró a la baja a las principales bolsas de Asia y Europa. Mientras Tokio y Hong Kong perdieron un 1%, los parqués de Londres, París y Fráncfort también iniciaron la jornada en rojo. Este escenario de incertidumbre condiciona las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo, que monitorean de cerca el impacto inflacionario del conflicto.

Actualmente, el Estrecho de Ormuz —vital para el tránsito de una quinta parte del crudo mundial— permanece prácticamente paralizado. Las mediciones indican que el tráfico marítimo por el paso se redujo un 95% desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero, golpeando con especial dureza al mercado del gas natural licuado (GNL).

Un cruce inesperado en medio del bloqueo

En este contexto de parálisis casi total, se registró un movimiento excepcional. Según datos de la consultora especializada Kpler, el metanero Mubaraz, perteneciente a la petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos (Adnoc), logró atravesar el estrecho con más de 130.000 m³ de GNL.

Se trata del primer buque de gran porte cargado que consigue salir del Golfo desde el cierre del paso el 1 de marzo. Aunque el barco navegó con su señal de rastreo apagada durante semanas para eludir riesgos, su reaparición frente a las costas de India confirmó el exitoso cruce. Para los analistas, este evento es una señal aislada en un conflicto que entra en un mes de mayo decisivo, con el Pentágono evaluando opciones militares para forzar la apertura del paso si la vía diplomática no prospera.