Con la llegada de diciembre, muchas personas comienzan a hacer un balance del año y a pensar en los proyectos que desean concretar durante los próximos meses. Una de las herramientas más populares para este propósito es el vision board, también conocido como tablero de visión o mapa de los sueños.

Esta técnica consiste en reunir imágenes, fotografías, palabras y frases que representen aquello que queremos alcanzar en diferentes aspectos de nuestra vida.

Vinculado con las prácticas de manifestación y visualización, el vision board permite organizar los deseos y mantener presentes los objetivos personales.

Qué es un vision board y para qué sirve

Un vision board es una representación visual de las metas, aspiraciones y experiencias que una persona desea incorporar a su vida.

Puede realizarse sobre una cartulina, un tablero de corcho, un cuaderno o incluso en formato digital para utilizar como fondo de pantalla del celular.

Su propósito es mantener el enfoque en aquello que realmente queremos, identificar nuestras prioridades y estimular la motivación para trabajar en ellas.

Cómo hacer un vision board para 2027, paso a paso

1. Hacé un balance del año. Antes de establecer nuevos objetivos, reflexioná sobre lo que aprendiste, aquello que disfrutaste y lo que te gustaría cambiar.

2. Definí tus deseos. Pensá en las experiencias que querés vivir y en los proyectos que te gustaría concretar durante 2027.

3. Dividí tus objetivos en categorías. Podés organizar tu tablero en diferentes áreas:

Salud y bienestar.

Amor y relaciones personales.

Trabajo y crecimiento profesional.

Dinero y estabilidad económica.

Viajes y nuevas experiencias.

Hogar y familia.

Desarrollo personal.

4. Buscá imágenes que te inspiren. Elegí fotografías, recortes de revistas o imágenes de Pinterest que representen tus aspiraciones.

5. Incorporá palabras y afirmaciones. Abundancia, equilibrio, confianza, tranquilidad y crecimiento son algunos conceptos que pueden acompañar tus imágenes.

6. Armá tu propio collage. Distribuí los elementos de manera armoniosa, colocando en el centro aquello que tenga mayor importancia para vos.

7. Ubicalo en un lugar visible. La idea es que puedas observarlo con frecuencia y recordar los objetivos que te propusiste.

Cómo crear un vision board digital y gratuito

No es necesario imprimir fotografías ni comprar materiales. También podés diseñar tu tablero de visión con herramientas digitales como Canva o Pinterest.

Una alternativa es crear un collage vertical para utilizar como fondo de pantalla del celular o una composición horizontal para la computadora.

De esta manera, tus objetivos estarán presentes en diferentes momentos de la rutina.

Cuándo conviene hacer el vision board para 2027

Aunque no existe una fecha específica, las últimas semanas de noviembre y diciembre son una buena oportunidad para comenzar a diseñarlo.

También podés aprovechar los primeros días de enero, un cumpleaños o cualquier momento que represente el inicio de una nueva etapa.

El secreto para que un vision board sea realmente útil

Más allá de las creencias vinculadas con la ley de atracción, no existe evidencia científica de que un tablero de imágenes pueda materializar los deseos por sí solo.

Para que esta herramienta resulte útil, es importante acompañar cada aspiración con pequeñas acciones concretas, objetivos realistas y hábitos que permitan avanzar.

No se trata únicamente de imaginar la vida que deseamos, sino de comenzar a construirla