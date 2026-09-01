Arroz con leche: la receta clásica, cremosa y fácil que nunca falla

El arroz con leche es uno de los postres más tradicionales de la cocina casera. Se prepara con ingredientes simples y económicos, pero con una cocción paciente que transforma el arroz en una preparación suave, cremosa y llena de sabor.

Es una receta ideal para aprovechar ingredientes que suelen estar siempre en la alacena y preparar un postre sin demasiadas complicaciones.

Ingredientes

1 litro de leche

100 gramos de arroz

100 gramos de azúcar

1 rama de canela

Cáscara de 1 limón o naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela en polvo, para servir

Cómo hacer arroz con leche cremoso

1. Preparar la leche

Colocar la leche en una olla junto con la rama de canela y la cáscara de limón o naranja. Llevar a fuego medio hasta que esté caliente, sin necesidad de que hierva con fuerza.

2. Incorporar el arroz

Agregar el arroz y bajar el fuego. Cocinar lentamente, revolviendo cada pocos minutos para evitar que se pegue en el fondo de la olla.

La cocción puede llevar entre 30 y 40 minutos. El arroz debe quedar completamente tierno y la preparación comenzar a tomar una consistencia cremosa.

3. Agregar el azúcar

Cuando el arroz esté casi listo, incorporar el azúcar y mezclar bien.

Continuar cocinando durante unos minutos más, siempre a fuego bajo, hasta alcanzar la textura deseada.

Agregar la esencia de vainilla al final y retirar la rama de canela y la cáscara de cítrico.

4. Dejar reposar

Distribuir el arroz con leche en pequeños recipientes y dejar enfriar.

Se puede servir tibio o frío, según el gusto. Antes de llevar a la mesa, espolvorear con canela en polvo.

El secreto para que quede bien cremoso

La clave está en no apurar la cocción. El arroz necesita cocinarse lentamente para liberar su almidón y espesar naturalmente la leche.

También es importante revolver periódicamente, especialmente durante los últimos minutos, cuando la preparación comienza a tomar mayor consistencia.

Un detalle a tener en cuenta es que el arroz con leche espesa todavía más al enfriarse. Por eso, conviene retirarlo del fuego cuando todavía tenga una textura ligeramente más líquida de la que se busca al servir.