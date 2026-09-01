Croquetas de acelga: la receta fácil y económica para aprovechar esta verdura

Las croquetas son una de esas recetas que permiten aprovechar ingredientes que muchas veces quedan olvidados en la heladera. En este caso, la acelga es la protagonista de una preparación que requiere pocos ingredientes y que puede servirse como entrada, guarnición o plato principal.

La clave está en escurrir muy bien la verdura antes de incorporarla a la mezcla. De esta manera, las croquetas mantienen su forma durante la cocción y quedan con una textura más agradable.

Ingredientes

1 atado de acelga

1 cebolla

2 huevos

100 gramos de queso rallado

4 cucharadas de harina

2 dientes de ajo

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada, opcional

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite, para cocinar

Cómo hacer croquetas de acelga

1. Cocinar la acelga

Lavar muy bien las hojas y cocinar la acelga al vapor o en una olla con poca agua hasta que esté tierna.

Escurrir y dejar enfriar. Después, apretarla muy bien para retirar todo el exceso de líquido y picarla finamente.

2. Preparar la mezcla

Picar la cebolla y el ajo y saltearlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.

En un recipiente colocar la acelga picada, la cebolla, el ajo, los huevos y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

Agregar la harina de a poco y mezclar hasta obtener una preparación húmeda pero consistente, que permita formar las croquetas con las manos.

3. Formar las croquetas

Tomar pequeñas porciones de la mezcla y darles forma redonda o ligeramente alargada.

Pasarlas por pan rallado hasta cubrirlas de manera uniforme.

4. Cocinar

Calentar una sartén con una pequeña cantidad de aceite y cocinar las croquetas a fuego medio, girándolas para que se doren de todos sus lados.

También se pueden cocinar al horno: colocarlas sobre una placa ligeramente aceitada y llevarlas a 200 °C durante unos 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

El secreto para que no se desarmen

El principal enemigo de las croquetas de acelga es el exceso de humedad. Por eso, después de cocinar la verdura es fundamental escurrirla y presionarla muy bien.

Si la mezcla queda demasiado blanda, se puede agregar un poco más de harina o pan rallado hasta conseguir una consistencia que permita formar las croquetas fácilmente.

Estas croquetas también pueden prepararse con otras verduras. Se les puede sumar zanahoria rallada, choclo, espinaca o incluso restos de verduras cocidas.

Son ideales para acompañar con una ensalada fresca, arroz o puré, y también pueden prepararse con anticipación para tener una comida lista durante la semana.