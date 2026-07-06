Berenjenas gratinadas: una receta fácil, cremosa y llena de sabor para cualquier comida
Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con una capa de queso gratinado, las berenjenas al horno son una opción fácil y perfecta para cualquier día de la semana.
Con pocos ingredientes y en menos de una hora, esta receta de berenjenas gratinadas logra un plato dorado, cremoso y muy sabroso. Puede servirse como acompañamiento o como plato principal acompañado de una ensalada.
Ingredientes (4 porciones)
- 2 berenjenas grandes
- 250 g de queso mozzarella rallado
- 80 g de queso parmesano rallado
- 200 ml de salsa de tomate
- 150 ml de crema de leche (opcional, para una versión más cremosa)
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Orégano
- Hojas de albahaca fresca (opcional)
Paso a paso para hacer berenjenas gratinadas
- Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor.
- Espolvorearlas con sal y dejarlas reposar durante 20 minutos para que eliminen parte del líquido y el posible sabor amargo. Luego enjuagarlas y secarlas con papel de cocina.
- Dorar las rodajas en una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva durante 2 o 3 minutos por lado. También pueden cocinarse en el horno durante 15 minutos a 200 °C.
- En una fuente para horno colocar una fina capa de salsa de tomate. Distribuir una capa de berenjenas, agregar un poco de ajo picado, salsa, mozzarella y, si se desea, unas cucharadas de crema.
- Repetir el procedimiento formando varias capas hasta terminar con abundante mozzarella, queso parmesano y una pizca de orégano.
- Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y la superficie bien gratinada.
- Dejar reposar cinco minutos antes de servir. Finalizar con hojas de albahaca fresca si se desea.
Consejos para que queden perfectas
- Si buscás una versión más liviana, reemplazá la crema por queso untable descremado o simplemente omitila.
- También podés sumar jamón cocido, carne picada o pollo desmenuzado entre las capas para convertirla en un plato único.
- Para un gratinado más intenso, activá el grill del horno durante los últimos 3 o 4 minutos de cocción.
- Acompañan muy bien carnes, pastas o una ensalada de hojas verdes.
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