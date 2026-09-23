Panna cotta de yogur griego y frutos rojos: receta fácil, sin horno y lista en pocos pasos

Para quienes buscan un postre fresco y fácil que no requiera encender el horno, la panna cotta de yogur griego puede convertirse en una buena alternativa para los días más cálidos.

A diferencia de la receta italiana tradicional, elaborada principalmente con crema, esta versión incorpora yogur griego, que aporta una textura cremosa y suma proteínas. El resultado es un postre suave que combina especialmente bien con la acidez de los frutos rojos.

Además, puede prepararse con anticipación y conservarse en la heladera hasta el momento de servir.

Panna cotta de yogur griego: ingredientes

Para preparar aproximadamente 4 porciones se necesita:

300 g de yogur griego natural.

200 ml de crema de leche.

50 g de azúcar o endulzante a gusto.

7 g de gelatina sin sabor.

3 cucharadas de agua fría.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

150 g de frutos rojos: frutillas, frambuesas, arándanos o una combinación.

Opcional: miel para terminar.

Cómo preparar panna cotta de yogur griego sin horno

1. Hidratar la gelatina. Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente pequeño junto con las tres cucharadas de agua fría. Dejar reposar unos minutos hasta que absorba el líquido.

2. Calentar la crema. Poner la crema junto con el azúcar en una cacerola a fuego bajo. Calentar revolviendo hasta que el azúcar se disuelva. No es necesario que hierva.

3. Incorporar la gelatina. Retirar la crema del fuego y agregar la gelatina hidratada. Mezclar muy bien hasta que se disuelva por completo.

4. Sumar el yogur. Esperar unos minutos para que la preparación pierda algo de temperatura y agregar el yogur griego y la vainilla. Integrar suavemente hasta obtener una crema homogénea.

5. Llevar a la heladera. Distribuir la mezcla en vasos, copas o pequeños moldes y refrigerar durante al menos cuatro horas, aunque lo ideal es dejarla de un día para otro.

6. Agregar los frutos rojos. Antes de servir, completar con frutillas cortadas, arándanos, frambuesas o la fruta elegida.

El truco para que quede bien cremosa

Uno de los secretos está en no hervir la crema y evitar incorporar el yogur cuando la preparación todavía está demasiado caliente.

También conviene utilizar yogur griego natural y espeso, ya que ayuda a conseguir la consistencia característica de la panna cotta.

Si se quiere una presentación diferente, se puede procesar una parte de los frutos rojos hasta obtener una salsa rápida y colocarla sobre el postre justo antes de servir.