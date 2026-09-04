Canastitas de pollo: una receta fácil y rendidora para el fin de semana
Una opción práctica para aprovechar pollo y preparar un almuerzo o cena diferente. Se hacen con tapas de empanadas y llevan un relleno cremoso y sabroso.
Cuando hay ganas de preparar algo casero pero sin pasar horas en la cocina, las canastitas de pollo son una alternativa que siempre funciona. Se preparan con tapas de empanadas, un relleno cremoso y algunos ingredientes simples que suelen estar en casa. Además, son una buena opción para aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra comida.
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de queso crema
- 100 g de queso cremoso o mozzarella
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 huevo
- Sal y pimienta, a gusto
- Pimentón, a gusto
- 1 cucharada de aceite
- Perejil fresco, opcional
Preparación
1. Preparar el relleno.
Picá la cebolla, el morrón y el ajo. Calentá una sartén con el aceite y cociná los vegetales durante unos minutos, hasta que estén tiernos.
2. Incorporar el pollo.
Agregá el pollo previamente cocido y desmenuzado. Condimentá con sal, pimienta y un poco de pimentón. Mezclá bien y cociná durante dos o tres minutos.
3. Darle cremosidad.
Retirá la preparación del fuego y sumá el queso crema, el queso rallado y la mitad del queso cremoso cortado en pequeños cubos. Incorporá el huevo y mezclá hasta obtener un relleno húmedo y bien integrado.
4. Armar las canastitas.
Colocá las tapas de empanadas dentro de moldes para muffins o pirotines, formando pequeñas canastas. No hace falta cerrarlas: los bordes deben quedar hacia arriba.
5. Rellenar.
Distribuí la preparación de pollo dentro de cada canastita y terminá con un poco del queso cremoso restante por encima.
6. Llevar al horno.
Cociná en horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso gratinado.
Un truco para que queden más crocantes
Para evitar que la base quede húmeda, es importante que el relleno no tenga exceso de líquido. También se pueden cocinar las tapas durante unos 5 minutos antes de agregar el relleno y luego terminar la cocción en el horno.
Las canastitas también pueden prepararse con pollo y choclo, pollo y espinaca, pollo con cebolla caramelizada o una combinación de pollo, verduras y queso.
Son ideales para servir recién hechas, acompañadas de una ensalada fresca, y también funcionan muy bien para una reunión informal o una cena de fin de semana.
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