Samsung pidió a los usuarios actualizar sus celulares para solucionar 25 errores 

Samsung ha iniciado el despliegue de uno de los parches de seguridad más esperados del año. La actualización de seguridad correspondiente a noviembre 2025 ya está disponible para una extensa gama de dispositivos Galaxy en el mundo.

La compañía ha pedido a los usuarios hacer la actualización lo más pronto posible, debido a la magnitud e importancia de los errores y vulnerabilidades solucionados por el parche, así como en el alcance de la nueva versión.

Por qué es importante que los usuarios de Samsung actualicen su celular

La actualización de noviembre resalta por su enfoque exclusivo en mejorar la seguridad y la estabilidad de los equipos Galaxy. A diferencia de otros lanzamientos relacionados con nuevas funciones o cambios dentro de la interfaz One UI, este parche se centra de manera prioritaria en proteger a los usuarios frente a amenazas detectadas en las semanas recientes.

Según los foros y comunicados oficiales de la marca, el nuevo parche suma más de 25, 40 e incluso 45 correcciones de seguridad, en función del modelo actualizado y la versión de hardware que posea el dispositivo.

Qué dispositivos Samsung deben realizar la actualización

Galaxy A17 5G : fue el primero en registrar la llegada del parche de noviembre, tanto en Asia como en otros mercados emergentes.

: fue el primero en registrar la llegada del parche de noviembre, tanto en Asia como en otros mercados emergentes. Series Galaxy Z Fold y Z Flip (2024 y 2025) : la actualización está confirmada para los Fold 7, Fold 6, Flip 7 y Flip 6, modelos de última generación plegable.

: la actualización está confirmada para los Fold 7, Fold 6, Flip 7 y Flip 6, modelos de última generación plegable. Series Galaxy S25, S24 y S23 : las tres últimas generaciones de la gama alta están incluidas en el despliegue inmediato del parche.

: las tres últimas generaciones de la gama alta están incluidas en el despliegue inmediato del parche. Galaxy Tab S11: la tableta de referencia para el entorno profesional y multimedia también figura en la lista de los equipos ya protegidos .

Por su parte, los usuarios cuya versión aún está bajo soporte recibirán la actualización en solitario, mientras que para los poseedores de los modelos más recientes, es posible que el parche forme parte de una actualización más amplia —como la próxima llegada de One UI 8.5—, que promete cambios de interfaz y nuevas funciones.

Qué errores se han solucionado con la actualización

El parche destaca por la cantidad y calidad de las correcciones introducidas, estructuradas principalmente en tres categorías:

Errores críticos de Android: el sistema recibe parches para dos vulnerabilidades de severidad crítica, destinadas a cerrar «puertas traseras» y puntos de acceso que permitirían la explotación remota de los datos del usuario.

Vulnerabilidades de alto nivel: hasta 23 fallos adicionales de seguridad han sido identificados y resueltos por Google, mejorando tanto la fiabilidad general como la protección frente a infecciones y ataques malintencionados.

Errores en chips Exynos y capas exclusivas de Samsung: dispositivos que operan con procesadores Exynos reciben correcciones para 11 problemas concretos (CVE). A su vez, Samsung introduce 9 SVE fixes que sanan debilidades propias de la personalización de la marca.

En los modelos plegables y de gama alta, el peso de la actualización está entre 350 MB y 500 MB, y no se acompaña de mejoras visuales ni de funcionalidades adicionales. El objetivo prioritario radica en blindar los equipos ante amenazas que han escalado en gravedad y sofisticación durante el último trimestre.

Cómo actualizar un teléfono Samsung

La descarga e instalación del parche de seguridad se ha diseñado para ser simple y rápida. El archivo pesa entre 350 MB y 500 MB, dependiendo del dispositivo, y no requiere liberar espacio de manera considerable. Pasos para actualizar:

Accede al menú de Configuración en tu smartphone o tableta.

Dirígete a la sección “Actualización de software”.

Selecciona la opción “Descargar e instalar”.

Si la actualización está disponible, el sistema la mostrará. Confirma el proceso y espera a que finalice, lo que ocurre en pocos minutos gracias al tamaño reducido de la descarga.

Tras el reinicio del dispositivo, las correcciones quedarán aplicadas y la protección contra los fallos identificados estará activada.