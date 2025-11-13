Por qué recomiendan desactivar Meta IA de WhatsApp y cómo hacerlo 

Meta ha lanzado oficialmente su inteligencia artificial, Meta AI, para todos los usuarios de WhatsApp. Esta nueva función añade un botón con un círculo multicolor en la barra de chat, similar al de los stickers, que al presionarlo abre una conversación con el asistente virtual. Sin embargo, muchos especialistas recomiendan desactivarla y acá te contamos cómo hacerlo.

Por qué recomiendan desactivar el Meta IA de WhatsApp y cómo hacerlo

Los usuarios tienen la posibilidad de deshacerse de Meta AI, pero esto no significa que podrán borrarlo de WhatsApp, si no que pueden desactivar el chat de sus respectivas cuentas. Por ende, una vez iniciada la conversación con el chatbot, existe la opción de eliminar chats individuales con la IA o pedir la eliminación de información que hayas compartido previamente con Meta AI:

Ir a WhatsApp en tu celular

Ingresar al chat con Meta AI

Para chats individuales, alcanza con eliminar la conversación o dejar de interactuar con el asistente virtual

Para chats grupales, es necesario solicitar al administrador que lo elimine definitivamente.

Cómo minimizar la presencia de Meta AI en WhatsApp

Aunque no siempre se puede desactivar completamente, se pueden dar algunos pasos para reducir su visibilidad: