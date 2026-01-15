Celulares con arancel cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max desde el 15 de enero en Argentina

Desde este jueves, los celulares importados ingresan al país con arancel cero, una medida que completa el esquema dispuesto por el decreto 333, que en mayo de 2025 había reducido el derecho de importación del 16% al 8% y estableció su eliminación total a partir del 15 de enero.

La decisión apunta a facilitar las importaciones y aumentar la competencia en el mercado local, con el objetivo de generar una baja en los precios tanto de los teléfonos importados como de los fabricados en el país. El impacto se siente especialmente en los iPhone, uno de los dispositivos más demandados por los consumidores argentinos.

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina

Actualmente, el iPhone 17 Pro Max (256 GB), el modelo más nuevo de Apple, se consigue en MacStation a $2.999.990. Como referencia, sin impuestos nacionales, ese mismo equipo costaría $2.281.361, lo que da una idea del peso de la carga impositiva sobre el precio final.

En la misma tienda, los valores son:

iPhone 17 Pro (256 GB): $2.699.990

$2.699.990 iPhone 17 (256 GB): $1.999.990

Las versiones con mayor capacidad de almacenamiento tienen recargos importantes:

Pasar a 512 GB suma aproximadamente $500.000

suma aproximadamente Optar por 1 TB implica agregar unos $900.000

Modelos anteriores: siguen caros

Entre los equipos de la generación anterior, los precios siguen siendo elevados:

iPhone 16 Pro Max (256 GB): $3.199.990 (en 12 cuotas sin interés)

$3.199.990 (en 12 cuotas sin interés) iPhone 16 Pro: $2.809.989 (en 3 cuotas sin interés)

$2.809.989 (en 3 cuotas sin interés) iPhone 16: $1.699.990 (en 12 cuotas sin interés)

Precios en Mercado Libre

En plataformas de venta online, los valores son aún más altos:

iPhone 17 Pro Max (256 GB): $3.399.999

$3.399.999 iPhone 17 Pro: $2.899.999

$2.899.999 iPhone 17: alrededor de $2.000.000

alrededor de $2.000.000 iPhone 16 Pro Max: $3.811.999

¿Van a seguir bajando?

La eliminación total del arancel de importación abre la expectativa de nuevas bajas de precios en las próximas semanas, a medida que se renueven los stocks y aumente la competencia entre importadores y fabricantes.

Sin embargo, el precio final seguirá dependiendo de otros factores clave, como impuestos internos, tipo de cambio y costos de comercialización.