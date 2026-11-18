El mate es mucho más que una infusión para los argentinos: es una costumbre que acompaña las mañanas, las jornadas laborales y los momentos de descanso. Pero existe una manera muy sencilla de renovar su sabor y sumar una sensación de frescura que puede resultar especialmente agradable cuando aparecen el cansancio y la falta de concentración.

Se trata de la menta, una planta aromática que se consigue fácilmente en verdulerías, viveros y herboristerías. Según destacó El Cronista, esta hierba se convirtió en una de las alternativas elegidas para incorporar al mate por su aroma refrescante y sus posibles efectos sobre el bienestar. Su uso también fue abordado por especialistas consultados por Radio Nacional.

Por qué agregar menta al mate puede ayudar con el cansancio y la concentración

La menta se caracteriza por contener mentol, uno de los compuestos responsables de su aroma y de la sensación refrescante que produce.

Su fragancia intensa puede generar una percepción de frescura y favorecer una sensación subjetiva de mayor claridad mental.

De hecho, algunas investigaciones exploraron los efectos del aroma de la menta y de determinados preparados de esta planta sobre la atención, la memoria y el estado de alerta.

Sin embargo, la evidencia todavía es limitada y no permite asegurar que agregar unas hojas de menta al mate elimine el cansancio o mejore la concentración de manera significativa.

En una entrevista con Radio Nacional, la médica naturista Sara Itkin destacó que el aroma de la menta puede acompañar una sensación de mayor atención y frescura.

Por otra parte, el mate contiene cafeína, una sustancia estimulante que sí puede contribuir temporalmente a mantener el estado de alerta.

Cuáles son los beneficios de incorporar menta al mate

Además de su sabor agradable, la menta tiene una larga tradición de uso en infusiones y preparaciones naturales.

Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran:

Sensación de frescura: su aroma intenso y su sabor característico pueden hacer que el mate resulte más refrescante.

su aroma intenso y su sabor característico pueden hacer que el mate resulte más refrescante. Bienestar digestivo: tradicionalmente se utiliza para aliviar algunas molestias digestivas leves, aunque los efectos dependen de la preparación.

tradicionalmente se utiliza para aliviar algunas molestias digestivas leves, aunque los efectos dependen de la preparación. Sensación de mayor claridad mental: su fragancia puede resultar estimulante, aunque no está demostrado que las hojas agregadas al mate mejoren el rendimiento cognitivo.

su fragancia puede resultar estimulante, aunque no está demostrado que las hojas agregadas al mate mejoren el rendimiento cognitivo. Un momento de relajación: el aroma de las hierbas y el ritual de preparar una infusión pueden acompañar una pausa agradable durante el día.

el aroma de las hierbas y el ritual de preparar una infusión pueden acompañar una pausa agradable durante el día. Variedad de sabores: permite cambiar el gusto habitual de la yerba sin necesidad de incorporar azúcar.

Es importante aclarar que la menta no es un tratamiento para el estrés, la ansiedad ni el agotamiento persistente.

Cómo preparar mate con menta: tres formas sencillas

Una de las principales ventajas de esta hierba es que puede incorporarse sin modificar demasiado la preparación tradicional del mate.

1. Con hojas frescas

Lavá bien entre dos y cuatro hojas de menta y colocalas directamente sobre la yerba. Después, prepará el mate como lo hacés habitualmente.

Las hojas liberarán progresivamente su aroma y aportarán un sabor fresco.

2. Con menta seca

Otra alternativa es utilizar menta deshidratada, disponible en herboristerías y comercios de productos naturales.

Se puede agregar una pequeña cantidad a la yerba antes de comenzar a cebar.

3. Con una infusión de menta

También podés preparar una infusión suave con hojas de menta y utilizarla para cebar el mate.

Esta opción permite distribuir el sabor de manera más uniforme.

En todos los casos, conviene comenzar con cantidades pequeñas para encontrar el equilibrio entre el sabor de la yerba y el aroma de la planta.

¿La menta realmente elimina el estrés?

Aunque la menta suele asociarse con la relajación y el bienestar, no existen pruebas suficientes para afirmar que consumirla en el mate elimine el estrés.

Su aroma puede resultar agradable y acompañar una sensación de calma, pero eso no significa que tenga efectos equivalentes a los de un tratamiento médico.

Además, hay un aspecto importante que muchas veces pasa inadvertido: la yerba mate contiene cafeína.

Según explica Mayo Clinic, esta sustancia puede favorecer la atención, pero también provocar nerviosismo, dificultades para dormir o palpitaciones cuando se consume en exceso o existe sensibilidad individual.

Por eso, agregar menta no elimina los efectos estimulantes de la yerba.

Qué tener en cuenta antes de sumar menta al mate

En cantidades habituales de uso culinario, las hojas de menta suelen ser bien toleradas por la mayoría de las personas.

Sin embargo, quienes presentan reflujo gastroesofágico pueden notar que la menta empeora sus molestias.

También es importante diferenciar las hojas utilizadas en infusiones de los aceites esenciales concentrados, que no deben incorporarse al mate como si fueran una hierba común.

Si el cansancio es frecuente, intenso o aparece acompañado de otros síntomas, lo recomendable es consultar con un profesional de salud para identificar su causa.

Incorporar menta al mate puede ser una manera sencilla y económica de renovar una costumbre cotidiana. Su principal atractivo está en el sabor refrescante y en el disfrute de la infusión, sin necesidad de atribuirle propiedades milagrosas.