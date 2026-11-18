Patricia Bullrich volvió a enviar un mensaje al interior del oficialismo. La senadora se definió como una «socia de este proyecto», aunque advirtió que, para conseguir la reelección, el Gobierno necesita impulsar cambios que la población pueda percibir en su vida cotidiana.

«El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día», escribió en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado por un video grabado en el Palacio Libertad, donde Bullrich participó este miércoles por la tarde del evento Finance Summit. Allí sostuvo que el proyecto político necesita «un último empujón» durante este año y que los cambios económicos deben llegar a las familias argentinas.

«Para lograr que el proyecto reelija, tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año», afirmó.

En esa línea, planteó que para ganar una elección es necesario que la sociedad mantenga la expectativa de que los últimos años representaron una transformación, pero también que las personas se sientan parte de ese proceso.

«En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina», expresó. Y concluyó: «Esa es la esperanza que tenemos que renovar».

Durante sus declaraciones, Bullrich no mencionó directamente al presidente Javier Milei y se refirió a la continuidad del «proyecto».

Bullrich se reunió con Karina Milei y asumirá un rol en el debate legislativo

Además de participar del Finance Summit, la senadora tuvo actividad en el Congreso y volvió a reunirse con Karina Milei en la mesa política del Gobierno.

Según informó Clarín, el encuentro se produjo después de las tensiones y los desacuerdos de las últimas semanas. Allí se habría acordado que Bullrich encabece el debate parlamentario para reunir los consensos necesarios y avanzar con los proyectos del oficialismo.

Uno de los principales temas de la agenda es la reforma electoral. El Gobierno busca conseguir dictamen en el Senado y apunta a llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de noviembre.

La iniciativa fue tratada este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero no reunió las firmas necesarias para obtener dictamen. Por ese motivo, se dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles.

La reunión de la mesa política también abordó las diferencias en torno al armado electoral y las listas colectoras, además del tratamiento de proyectos vinculados con acuerdos comerciales y otras reformas legislativas.