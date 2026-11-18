El Poder Judicial de Río Negro abrió concurso para sumar personal en Río Colorado: quiénes pueden anotarse y cómo participar. Foto: Marcelo Ochoa

El Poder Judicial de Río Negro abrió un concurso público externo para el ingreso de personal administrativo en Río Colorado, dentro de la Segunda Circunscripción Judicial. La medida se fijó mediante la Resolución 1092/2026-STJ.

Concurso del Poder Judicial de Río Negro: quiénes pueden anotarse, hasta cuándo y cómo

De acuerdo con lo informado, la inscripción se realizará únicamente por vía electrónica a través del sitio oficial del Poder Judicial de Río Negro. En el mismo documento se remarcó que el llamado corresponde a los escalafones «A» y «B», con categoría de Escribiente.

Desde el organismo detallaron que las personas interesadas tendrán disponible el formulario desde este 18 de noviembre hasta el 27 de noviembre a las 13:30. Previamente, la Dirección de Gestión Humana establecerá las bases y condiciones del concurso, que incluirán el cronograma de actividades, las etapas de evaluación y las fechas tentativas de realización.

En la resolución publicada se indicó que la convocatoria responde al vencimiento del orden de mérito anterior. Este nuevo proceso permitirá seleccionar personal para cubrir eventuales vacantes en dependencias de Río Colorado, en horarios de atención al público o vespertinos, según las necesidades del servicio. Asimismo, se precisó que los puestos están destinados a funciones en dos ejes temáticos vinculados a temáticas sensibles: Primeros Accesos a Justicia y Mediación, y Penal Ministerio Público.

Entre los requisitos establecidos, quienes se postulen deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino o argentina, o contar con residencia permanente.

Tener al menos 18 años.

Poseer estudios secundarios completos y residir en Río Colorado.

Quedan excluidos quienes hayan cesado en un cargo del Poder Judicial rionegrino por no superar el período de prueba en el mismo escalafón durante los últimos tres años, o por una medida disciplinaria en los últimos cinco.

En caso de superar los 35 años, la normativa prevé además acreditar regularidad en el sistema previsional y aportes suficientes para acceder a la jubilación al cumplir la edad correspondiente.

Antes de la designación, las personas seleccionadas deberán presentar un certificado de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia para acreditar buena conducta, cumplir con las condiciones legales de ingreso y aprobar un examen médico preocupacional.

Concurso del Poder Judicial: proceso de selección

El proceso de selección de personal contará con tres etapas. La primera será clasificatoria e incluirá la inscripción, una instancia virtual de saberes generales y una prueba presencial de resolución de problemas y comprensión de textos.

El material de estudio para el cuestionario en línea ya se encuentra disponible en el sitio oficial del Poder Judicial, y se prevé que esta fase se realice durante la primera quincena de diciembre.

La segunda instancia será evaluativa y comprenderá un examen presencial sobre el funcionamiento del organismo y conocimientos específicos según los dos ejes temáticos, además de la calificación de antecedentes curriculares, una dinámica grupal y una entrevista individual con el jurado examinador.

La tercera fase consistirá en la conformación de los órdenes de mérito para cada área, los cuales quedarán integrados por quienes alcancen una calificación final igual o superior a 70 puntos en el tramo evaluativo.

Estas listas podrán utilizarse durante dos años desde su publicación para cubrir las vacantes que surjan en las dependencias de Río Colorado, de acuerdo con la especialidad correspondiente.

La estabilidad en el cargo se adquirirá después de seis meses de ejercicio efectivo del empleo. Por último, se informó que las bases y condiciones, junto con la bibliografía, se encuentran disponibles en el sitio web del Poder Judicial de Río Negro (https://servicios-publico.jusrionegro.gov.ar/adminweb/concursos/view?id=680).

También se podrán realizar consultas por correo electrónico a oficinaseleccionexterna@jusrionegro.gov.ar o telefónicamente al 02920-441000, internos 1586 y 1377.