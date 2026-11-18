Cuando suben las temperaturas, pensar qué cocinar para el almuerzo o la cena puede convertirse en un verdadero desafío. La idea es encontrar algo rico, fresco y fácil de preparar, sin pasar demasiado tiempo frente a la cocina. Y para esos días, los wraps caseros son una de las mejores alternativas.

La propuesta es sencilla: una masa integral hecha en casa, que se cocina vuelta y vuelta en una sartén, y rellenos que se pueden combinar con lo que haya en la heladera. Pollo, atún, verduras frescas, queso, hummus o huevo son algunas de las opciones para preparar una comida completa sin demasiadas complicaciones.

Wraps caseros: los ingredientes para preparar la masa integral

Esta receta permite preparar aproximadamente 8 wraps medianos, dependiendo del tamaño de los bollitos.

Ingredientes:

500 gramos de harina integral fina.

5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

5 gramos de levadura fresca.

1 cucharadita al ras de sal.

325 cc de agua tibia.

3 cucharadas de semillas variadas (opcional).

Cómo hacer masa de wraps caseros: el paso a paso

1. Preparar los ingredientes. Colocar la harina integral sobre la mesada y formar una corona. Distribuir la sal por el borde exterior para evitar que entre en contacto directo con la levadura al comienzo.

2. Incorporar los líquidos. En el centro de la corona, agregar la levadura fresca y comenzar a incorporar de a poco el agua tibia y el aceite de oliva.

3. Amasar. Integrar todos los ingredientes hasta conseguir una masa lisa, suave y homogénea. Si se utilizan semillas, incorporarlas durante el amasado.

4. Dejar descansar. Cubrir la masa con un paño limpio y dejar reposar durante aproximadamente 30 minutos, para que comience a leudar.

5. Formar los bollitos. Dividir la masa en porciones de unos 100 gramos cada una.

6. Estirar bien finito. Con ayuda de un palo de amasar, estirar cada bollito hasta obtener discos de aproximadamente 1 milímetro de espesor.

7. Cocinar en sartén. Calentar una sartén antiadherente y, cuando esté bien caliente, cocinar cada wrap vuelta y vuelta, hasta que aparezcan pequeñas manchas doradas.

8. Mantenerlos flexibles. A medida que estén listos, apilarlos y cubrirlos con un paño limpio para conservar la humedad y evitar que se endurezcan.

El secreto está en estirar la masa bien finita y no cocinarla de más, para que después resulte fácil enrollarla sin que se rompa.

Cinco ideas de rellenos frescos para los días de calor

Una de las grandes ventajas de los wraps es que no existe una única combinación. Se pueden preparar con ingredientes sencillos y adaptar a los gustos de cada integrante de la familia.

1. Wrap de pollo, lechuga y queso crema

Una opción ideal para aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra comida.

Combinar pollo desmenuzado, hojas de lechuga, tomate en rodajas y una cucharada de queso crema.

2. Wrap de atún, tomate y huevo

Mezclar atún escurrido con huevo duro picado, tomate y lechuga.

Se puede agregar un poco de queso crema para conseguir un relleno más cremoso.

3. Wrap vegetariano de hummus y verduras

Untar la masa con hummus y agregar zanahoria rallada, pepino, remolacha cocida y hojas verdes.

Es una alternativa fresca, colorida y fácil de preparar sin necesidad de cocinar el relleno.

4. Wrap de queso, tomate y vegetales

Combinar queso en fetas, tomate, lechuga y zanahoria rallada.

Para darle más sabor, se puede sumar un toque de aceite de oliva y alguna hierba aromática.

5. Wrap de pollo, palta y pepino

Rellenar con pollo cocido, palta pisada, pepino en rodajas finas y hojas verdes.

Es una combinación suave y cremosa que funciona especialmente bien para un almuerzo de verano.

Cómo guardar los wraps caseros para tener comidas listas

Una buena idea es preparar varias masas juntas y guardarlas para utilizar durante la semana.

Una vez frías, se pueden colocar en un recipiente hermético o una bolsa apta para alimentos y conservar en la heladera durante dos o tres días.

También se pueden congelar, separadas con papel apto para freezer, para utilizarlas cuando sea necesario.

Para recuperar su flexibilidad, alcanza con calentarlas unos segundos en una sartén.

En el caso de los rellenos, lo mejor es incorporarlos justo antes de comer, especialmente cuando llevan tomate, pepino o ingredientes que liberan humedad.

Si se utilizan pollo, atún, huevo o lácteos, es importante mantenerlos refrigerados hasta el momento de servir.

Una comida fácil para resolver el verano sin complicaciones

Los wraps caseros son una alternativa práctica para los días en los que no hay ganas de encender el horno ni preparar comidas elaboradas.

Se pueden servir fríos, llevar en una vianda o preparar para una cena informal, con distintos rellenos para que cada persona arme su propia combinación.

Con una masa integral sencilla y algunos ingredientes frescos, es posible transformar lo que hay en la heladera en un almuerzo o una cena rica, versátil y perfecta para los días de calor.