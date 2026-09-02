Tarta de limón cremosa: una receta fácil, fresca y con mucho sabor

Hay postres que no necesitan demasiados ingredientes para convertirse en favoritos. La tarta de limón es uno de ellos: combina una masa dorada y crocante con un relleno cremoso, fresco y ligeramente ácido que equilibra el dulzor.

Además, es una preparación sencilla y versátil. Puede servirse bien fría, sola o decorada con un poco de merengue, crema batida o ralladura de limón.

Tarta de limón cremosa

Ingredientes

Para la base:

200 g de harina 0000

100 g de manteca fría

70 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Para el relleno:

1 lata de leche condensada

3 yemas

120 ml de jugo de limón

Ralladura de 2 limones

100 ml de crema de leche

Preparación

Para comenzar, colocar la harina, el azúcar, la sal y la manteca fría en un recipiente. Integrar con las manos hasta obtener una textura arenosa.

Agregar el huevo y la esencia de vainilla y unir hasta formar una masa. No es necesario amasar demasiado. Envolver y llevar a la heladera durante unos 30 minutos.

Luego, estirar la masa y cubrir un molde para tarta. Pinchar la superficie con un tenedor y llevar a un horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos, hasta que la base comience a dorarse.

Mientras tanto, preparar el relleno. Mezclar la leche condensada con las yemas, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar finalmente la crema de leche y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar el relleno sobre la base precocida y volver a llevar al horno, esta vez durante unos 15 a 20 minutos. El centro debe quedar firme en los bordes pero ligeramente tembloroso.

Retirar y dejar enfriar por completo. Luego llevar a la heladera durante al menos 3 horas antes de servir.

Para terminar, se puede decorar con ralladura de limón, azúcar impalpable o una capa de merengue.

El secreto para que quede bien cremosa

La clave está en no cocinarla de más. El relleno termina de tomar consistencia cuando se enfría, por lo que no es necesario esperar a que quede completamente firme dentro del horno.

También es importante utilizar limón fresco: el jugo recién exprimido aporta una acidez mucho más marcada y aromática que los jugos envasados.