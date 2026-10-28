Cómo inscribirse para las misas del papa León XIV en Argentina: el plazo vence este miércoles

Las personas interesadas en participar de las celebraciones del papa León XIV durante su visita a la Argentina pueden completar el registro a través del sitio oficial de la organización. El formulario permite anotarse de manera individual o en grupos de hasta 20 personas.

Según la información difundida, quien realice la inscripción (click aquí) debe tener al menos 16 años. Los menores deberán ser registrados por una persona adulta responsable. Además, es necesario contar con un correo electrónico válido para recibir el código de verificación.

Cómo hacer la inscripción gratuita para las misas del papa León XIV

Una vez validado el correo electrónico, la plataforma confirma el registro y sugiere una puerta de acceso al predio correspondiente. Para las misas masivas, no será obligatorio presentar un código QR, aunque la inscripción es recomendada por la organización.

Los requisitos son diferentes para quienes necesiten ingresar a los sectores adaptados. En esos espacios, el registro es obligatorio y puede requerir documentación específica para acreditar las condiciones de acceso.

El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV. Foto: Vatican News.

En los casos que corresponda, los asistentes deberán presentar o validar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para estos sectores, la plataforma enviará un código QR que deberá exhibirse al ingresar por el acceso asignado.

La organización también recomienda consultar las condiciones particulares de cada predio antes de asistir. Entre los aspectos que deben verificarse figuran los horarios de ingreso, el transporte, los sanitarios y las condiciones para los acompañantes.

Cuándo y dónde serán las misas del papa León XIV en Argentina

La agenda difundida para la visita prevé tres celebraciones abiertas al público entre el 9 y el 11 de noviembre. La primera está programada para el lunes 9, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El martes 10, León XIV celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. La convocatoria forma parte de las actividades previstas durante su paso por la provincia.

La última celebración será el miércoles 11, a las 10, en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Después de esa actividad, el pontífice partirá desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú.

Además de las misas, el programa contempla encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Estas actividades tienen registros específicos y cupos limitados, por lo que la inscripción para las celebraciones masivas no garantiza el acceso a los demás eventos.