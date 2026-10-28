Por la topografía se usan poco, pero en Bariloche quieren regular los monopatines eléctricos

Los monopatines eléctricos son habituales en ciudades planas como Neuquén, en Bariloche quieren regular el uso aunque haya pocos. Archivo

Los monopatines eléctricos son un medio de transporte habitual en ciudades planas y es muy común verlos en las calles en Neuquén, Viedma o Buenos Aires. En Bariloche no es habitual por la topografía, pero aun así desde el Concejo Municipal se busca la regulación de su uso para tener reglas claras de convivencia vial.

La concejal Laura Totonelli (JSRN) presentó semanas atrás un proyecto de regulación para la circulación, utilización y condiciones de seguridad de los Vehículos de Movilidad Personal en el ejido municipal de Bariloche, con pautas de “convivencia vial, protección de peatones y usuarios de la vía pública y prevención de siniestros”.

En otras ciudades como en Viedma ya se avanzó en reglamentaciones similares y en Neuquén, por ejemplo se prevé lanzar un sistema de monopatines públicos.

Qué son los Vehículos de Movilidad Personal

Estos Vehículos de Movilidad Personal son considerados aquellos que tienen una o más ruedas, autopropulsado mediante motorización eléctrica o de otro tipo, caracterizados por alimentación eléctrica y de una sola plaza, destinado al traslado individual de personas. Quedan comprendidos en este rango los monopatines eléctricos, segways, monociclos eléctricos, hoverboards y dispositivos análogos, pero no las bicicletas con pedaleo asistido, por ejemplo.

El proyecto de ordenanza busca fijar las reglas para su uso que debe ser exclusivamente en avenidas, calles, bicisendas, ciclovías y otros espacios públicos habilitados.

Se exige además que estos vehículos solo pueden ser utilizados por personas mayores de 16 años, según la normativa provincial y nacional, y deben contar con condiciones de seguridad mínimas como tener buen sistema de freno; luz blanca delantera y roja trasera; elementos autorreflectantes; timbre o bocina; y sistema de limitación de velocidad.

Los usuarios deben llevar casco de manera obligatoria, deben respetar las señales de tránsito y circular con prudencia; advertir maniobras de giro y detención de manera anticipada y contar con seguro de responsabilidad civil.

Restricciones para el uso de monopatines eléctricos

Por la particularidad del terreno de Bariloche, la ordenanza agrega que queda prohibido su uso cuando la vía pública presente acumulación de nieve, formación de hielo o escarcha, o cuando las condiciones meteorológicas reduzcan severamente la visibilidad.

En los monopatines eléctricos en Bariloche -si prospera la ordenanza- quedará prohibido transportar acompañantes, es decir que solo es de uso individual; conducir utilizando auriculares que impidan percibir los sonidos del entorno y manipular celulares u otros dispositivos que distraigan la atención.

Al igual que cualquier vehículo, sobre los usuarios de monopatines no podrán conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias que alteren sus capacidades y tampoco podrán sujetarse a otros vehículos en movimiento o ser remolcados. No podrá transportar animales.

Los lugares de circulación de este tipo de vehículos también son limitados en la ordenanza y solo se permite en avenidas, calles, ciclovías o bicisendas; pero no se pueden usar en veredas o sectores exclusivo para peatones; en sendas, paseos o áreas recreativas; rutas, autopistas o lugares de riesgo.

También la reglamentación busca definir velocidades dentro del ejido municipal con una máxima de 30 km/h para calles y avenidas urbanas; 10 km/h para zonas de convivencia vial, entornos escolares y arterias comerciales de alta afluencia peatonal -como podría ser la calle Mitre o el Centro Cívico- y en vías con pendiente pronunciada.