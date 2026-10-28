Cambios en la última fecha del Clausura por la visita del Papa a Argentina

La programación de la última fecha del Clausura tendrá modificaciones por la visita al país del Papa León XIV. El sumo pontífice estará en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre, lo que imposibilitará contar con los operativos policiales para esos días.

Por esta razón, la AFA confirmó que la definición de la fase de grupos se adelantará y se disputará desde el miércoles 4 al viernes 6 de noviembre. El cronograma definido se dará a conocer este jueves, luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

El Papa llega al país y tendrá una agenda cargada durante cuatro días.

En esta última jornada se definirán los clasificados a los octavos de final, lo que asegura que van a haber varios partidos que se jugarán en simultaneo. Además, se conocerá al campeón de la tabla anual y a los clasificados para las copas internacionales de 2027.

La decisión se debe a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) no prestará servicios desde el 6 al 11 de noviembre. Además, el Comité de Seguridad de Buenos Aires tampoco tendrá efectivos policiales disponibles hasta el martes 10.

Esta reprogramación afectará también a la Primera Nacional. La segunda división del futbol argentino postergará una semana su actividad: recién el fin de semana del 14 y 15 de noviembre se disputará la final por el primer ascenso y el inicio del reducido. Por otro lado, se confirmó que la final por el segundo ascenso se jugará el 19 de diciembre.

Por otro lado, se espera que el Federal A, el Regional Amateur y las otras categorías también tengan modificaciones en su planificación, que se confirmarían en los próximos días.