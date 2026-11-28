Las tendencias en diseño de cocinas para 2027 apuestan por ambientes visualmente más limpios, funcionales y sofisticados. Entre las propuestas que ganan protagonismo se destaca el concepto de cocina invisible, una alternativa que transforma la manera de organizar este espacio de la vivienda.

La idea consiste en integrar los electrodomésticos y utensilios dentro del mobiliario, mediante sistemas de guardado que permiten mantener las superficies despejadas sin resignar comodidad.

Según el informe de tendencias para 2027 de la National Kitchen & Bath Association (NKBA), el 85% de los diseñadores consultados coincide en que el mobiliario evoluciona hacia soluciones que permiten ocultar electrodomésticos y elementos funcionales.

Cómo son las cocinas invisibles que marcan tendencia para 2027

El concepto de cocina invisible busca reducir el desorden visual y conseguir una mayor armonía con el resto de la vivienda.

Entre los recursos arquitectónicos y de interiorismo que permiten lograr esta estética se destacan:

Electrodomésticos integrados: heladeras y lavavajillas ocultos detrás de paneles que mantienen la estética del mobiliario.

heladeras y lavavajillas ocultos detrás de paneles que mantienen la estética del mobiliario. Estaciones de café: pequeños sectores de preparación que pueden ocultarse mediante puertas.

pequeños sectores de preparación que pueden ocultarse mediante puertas. Alacenas con puertas retráctiles: permiten esconder determinados espacios de trabajo cuando no se utilizan.

permiten esconder determinados espacios de trabajo cuando no se utilizan. Cajones de gran capacidad: facilitan la organización de ollas, vajilla y utensilios.

facilitan la organización de ollas, vajilla y utensilios. Mesadas despejadas: aportan amplitud visual y simplifican la limpieza.

El regreso de las despensas y las cocinas auxiliares

Otra de las novedades que anticipa el informe internacional es la incorporación de espacios secundarios destinados a la preparación de alimentos y el almacenamiento.

El 47% de los diseñadores consultados identifica estos sectores auxiliares como una tendencia emergente.

En viviendas amplias, pueden funcionar como pequeñas cocinas independientes. En departamentos o casas de dimensiones reducidas, la propuesta puede adaptarse mediante muebles multifuncionales y despensas organizadas.

Cómo incorporar la tendencia de las cocinas invisibles sin grandes reformas

No siempre es necesario modificar por completo la distribución de la vivienda para conseguir esta estética.

Incorporar organizadores interiores, aprovechar los espacios verticales, instalar puertas en estanterías abiertas y destinar un sector específico a los pequeños electrodomésticos son algunas alternativas.

La clave está en combinar soluciones de almacenamiento con una distribución que responda a las necesidades cotidianas.

De cara a 2027, la arquitectura interior propone cocinas que no solo resulten atractivas, sino que también faciliten las tareas diarias y permitan disfrutar de ambientes más ordenados y acogedores.