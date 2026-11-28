Javier Lozano, histórico periodista de TN y eltrece, murió este sábado a los 66 años. El cronista atravesaba un cáncer de riñón que había deteriorado su salud durante los últimos meses.

La noticia fue confirmada al aire por sus compañeros de señal, Paula García y Santiago do Rego, quienes lo recordaron por su trayectoria profesional y su compromiso con el trabajo periodístico. Según informó TN, Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987.

Javier Lozano y sus casi 40 años de trayectoria

Sus primeros pasos en la empresa fueron como acreditado en Tribunales. Después trabajó como productor de Telenoche y se consolidó como cronista de ambas señales, con coberturas en distintos puntos del país.

También se desempeñó como periodista acreditado en Casa Rosada y en el Congreso de la Nación, donde siguió de cerca la actividad política. Su trabajo en la calle lo llevó a cubrir numerosos acontecimientos de relevancia nacional.

Javier Lozano tenía casi cuatro décadas de trayectoria en Artear. Sus compañeros de TN lo despidieron al aire y destacaron su compromiso con el periodismo y su calidad humana.

En 2020, durante la cuarentena por el coronavirus, Lozano cumplió otro de sus proyectos profesionales al incorporarse al equipo de TN.com.ar como editor. El cambio le permitió regresar al periodismo gráfico, una de sus primeras pasiones.

En aquella despedida de la pantalla de TN, había explicado: “Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”. También había expresado sus expectativas por la nueva etapa laboral.

“La pasión (por la TV) la sigo teniendo. Son etapas que se cumplen y tengo muchas expectativas por el desafío que se viene”, había dicho Lozano al referirse a su paso al equipo digital.

El recuerdo de sus compañeros tras la muerte del periodista de TN

Tras conocerse su muerte, sus compañeros destacaron tanto su experiencia en las coberturas como su calidad humana. Santiago do Rego recordó su trabajo como cronista en la calle y en el Congreso, y lo describió como “un gran tipo y un gran profesional”.

Por su parte, César Rodríguez, quien compartió con Lozano parte de su recorrido en Telenoche, también lo recordó por su rigurosidad profesional. “A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional”, sostuvo.

El periodista también destacó su predisposición y compañerismo. “Era una excelente persona. También era muy estricto con el manejo de la información y las coberturas. Siempre tenía buena predisposición. Era un tipazo”, agregó.

Fuera del trabajo, Lozano era fanático de Estudiantes de La Plata y tenía un especial cariño por los animales. En sus redes sociales compartía fotografías de sus mascotas y distintos momentos de su vida cotidiana.