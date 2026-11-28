El Tribunal Internacional del Derecho del Mar desestimó el planteo argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, al entender que el conflicto excede su competencia sin definir antes la soberanía territorial.

Si bien Londres logró obtener vía libre para avanzar con la explotación de hidrocarburos en el área, la resolución también fijó una «letra chica» decisiva: tres compromisos asumidos por el Reino Unido en las audiencias del 10 y 11 de noviembre, que imponen topes concretos sobre los plazos del yacimiento y el régimen de licencias.

Los tres puntos del fallo que Reino Unido deberá respetar

El fallo no impone medidas cautelares obligatorias al Reino Unido debido a que el Tribunal solo rechazó la solicitud argentina. Sin embargo, la resolución toma nota formal de las garantías que la delegación británica asumió por escrito y en audiencia ante los jueces, lo que les otorga peso jurídico dentro del proceso.

Estos tres puntos determinan que Londres no podrá:

Ejecutar perforaciones exploratorias ni de desarrollo en el yacimiento Sea Lion antes del 21 de marzo de 2027. Comenzar la extracción o la producción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028. Conceder nuevas licencias de exploración o explotación petrolera en el área mientras siga vigente la suspensión actual del régimen de licenciamiento.

En el derecho internacional, los compromisos asumidos formalmente por un Estado ante un tribunal crean obligaciones de «buena fe». En caso de que Reino Unido no cumpla y adelante los plazos de perforación o levantara la suspensión de licencias antes de que se resuelva el litigio de fondo, Argentina quedaría habilitada para volver a solicitar medidas provisionales de urgencia, argumentando un cambio sustancial en las circunstancias que motivaron el rechazo del Tribunal.

El fallo también exhorta a ambas partes a acelerar la constitución del tribunal arbitral ad hoc (prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027), instancia ante la cual el Reino Unido deberá responder por el fondo de las objeciones ambientales y de cooperación presentadas por la Argentina.