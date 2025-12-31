Colocar una llave dentro de un vaso con canela: por qué recomiendan hacerlo el 1° de enero 

Los rituales para atraer abundancia y buena suerte son cada vez más comunes en los hogares. Uno de ellos, que se destaca por su simpleza y carga simbólica, es el de poner una llave dentro de una vaso con canela.

Según la creencia popular, hacer este pequeño ritual el 1° de enero sirve para abrir nuevos caminos y activar energías positivas.

Qué significa la llave en este ritual

La llave es mucho más que un objeto cotidiano: en este ritual, simboliza la apertura de puertas, la llegada de oportunidades laborales, cambios positivos y la solución de problemas que vienen arrastrándose del año anterior. Al colocarla dentro de un vaso, la intención es desbloquear todo lo que estuvo estancado y dejar espacio para lo nuevo.

A su vez, la canela tiene fama de ser una especia poderosa. Desde hace siglos, se la asocia con la abundancia, el éxito y la prosperidad. En los rituales energéticos, se utiliza para atraer dinero, movimiento y buena suerte.

Cómo hacer el ritual de la llave y la canela: paso a paso

Colocá la llave dentro del vaso.

Sumá una cucharada de canela en polvo o una ramita de canela.

Poné el vaso en un lugar tranquilo de la casa.

Dejalo ahí durante todo el 1° de enero, mientras te concentrás en tus deseos para el año que empieza.

Este ritual no reemplaza el esfuerzo personal ni las decisiones importantes, pero funciona como un gesto simbólico para empezar el año con una actitud positiva, enfocado en los objetivos y la renovación.