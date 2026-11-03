Comer sin televisión ni celular: el cambio sencillo que puede mejorar tu relación con los alimentos

Desayunar mientras revisamos mensajes, almorzar frente a la computadora o cenar mirando una serie se convirtió en parte de la rutina de muchas personas. Las pantallas están tan presentes en nuestra vida cotidiana que, en ocasiones, terminamos de comer sin haber prestado demasiada atención a los sabores, las cantidades o incluso a la sensación de saciedad.

Frente a esta costumbre, una práctica sencilla comienza a ganar interés en el mundo del bienestar: comer sin pantallas y dedicar unos minutos exclusivamente a disfrutar de los alimentos.

La propuesta está relacionada con la alimentación consciente, también conocida como mindful eating, una manera de comer que invita a prestar atención al momento presente, sin distracciones ni juicios sobre los alimentos.

Qué es la alimentación consciente y por qué recomiendan comer sin pantallas

La alimentación consciente consiste en prestar atención a las sensaciones físicas y emocionales que aparecen antes, durante y después de una comida.

Esto implica reconocer el hambre, observar los sabores y las texturas, identificar cuándo comenzamos a sentirnos satisfechos y disfrutar del acto de comer.

Cuando utilizamos el celular o miramos televisión mientras comemos, parte de nuestra atención se concentra en los contenidos que aparecen en la pantalla.

Esa distracción puede dificultar que registremos cuánto estamos comiendo o cómo nos sentimos durante la comida.

Investigaciones sobre alimentación y atención sugieren que comer distraídos puede influir en la cantidad de alimentos consumidos, aunque los resultados varían según el contexto y las características de cada persona.

Los beneficios de dejar el celular a un lado durante las comidas

Comer sin pantallas no significa seguir una dieta ni restringir alimentos. Se trata de recuperar la atención sobre una actividad cotidiana.

Entre los posibles beneficios de esta práctica se encuentran:

Reconocer mejor el hambre y la saciedad: prestar atención a las señales del cuerpo puede ayudar a identificar cuándo necesitamos comer y cuándo estamos satisfechos.

prestar atención a las señales del cuerpo puede ayudar a identificar cuándo necesitamos comer y cuándo estamos satisfechos. Disfrutar más los sabores: comer sin distracciones permite registrar aromas, temperaturas y texturas.

comer sin distracciones permite registrar aromas, temperaturas y texturas. Reducir la alimentación automática: ayuda a evitar que la comida se convierta en una actividad que realizamos sin prestar atención.

ayuda a evitar que la comida se convierta en una actividad que realizamos sin prestar atención. Crear una pausa durante el día: dedicar tiempo a comer puede convertirse en un momento de descanso dentro de una rutina exigente.

dedicar tiempo a comer puede convertirse en un momento de descanso dentro de una rutina exigente. Favorecer la conexión con otras personas: compartir una comida sin celulares puede facilitar las conversaciones y la interacción familiar.

Estos beneficios no aparecen necesariamente en todas las personas ni implican que comer con pantallas sea siempre perjudicial.

Cómo empezar a comer sin pantallas: cinco cambios sencillos

No hace falta modificar toda la rutina de un día para otro. Pequeños cambios pueden ayudar a construir una relación más consciente con las comidas.

1. Elegí una comida del día. Podés comenzar por el desayuno, el almuerzo o la cena. Lo importante es encontrar un momento en el que resulte posible dejar las pantallas a un lado.

2. Alejá el celular de la mesa. Colocarlo fuera del alcance de la mano puede ayudar a reducir la tentación de revisar notificaciones.

3. Prestá atención a los primeros bocados. Observá los sabores, las texturas y la temperatura de los alimentos, sin necesidad de convertir la comida en un ejercicio complicado.

4. Comé a un ritmo cómodo. Evitá apurarte cuando sea posible y permitite registrar cómo cambia tu sensación de hambre durante la comida.

5. Disfrutá del momento sin exigencias. Si un día necesitás comer frente a la computadora o mirar el celular, no significa que hayas perdido los beneficios de esta práctica.

¿Comer sin pantallas ayuda a controlar el peso?

Algunos estudios encontraron que las distracciones durante las comidas pueden aumentar el consumo de alimentos, especialmente al afectar la atención y el recuerdo de lo que se comió.

Sin embargo, esto no significa que apagar la televisión o guardar el celular produzca una pérdida de peso automática.

El peso corporal depende de múltiples factores, entre ellos la alimentación general, la actividad física, el descanso, la salud y las circunstancias individuales.

Por eso, la alimentación consciente debe entenderse como una herramienta para mejorar la relación con la comida, no como una fórmula para adelgazar.

Un pequeño hábito para recuperar el placer de comer

En una rutina marcada por las notificaciones, las reuniones y las tareas pendientes, sentarse a comer sin distracciones puede parecer un desafío.

Sin embargo, no es necesario dedicar una hora completa ni preparar una comida especial.

A veces, alcanza con guardar el celular durante unos minutos, sentarse cómodamente y prestar atención a lo que tenemos en el plato.

Más que una regla estricta, comer sin pantallas puede convertirse en una oportunidad para disfrutar de los alimentos, escuchar las señales del cuerpo y hacer una pausa en medio del día.