Caminar 15 minutos después de comer: qué le pasa a tu cuerpo y por qué lo recomienda la ciencia

Salir a caminar después de comer puede ser mucho más beneficioso de lo que parece. No hace falta recorrer grandes distancias ni realizar una actividad física intensa: dedicar apenas unos minutos a moverse después del almuerzo o la cena puede contribuir a mejorar el control de la glucosa en sangre.

Este hábito sencillo, que se puede incorporar a la rutina diaria sin necesidad de ir al gimnasio, despertó el interés de investigadores que analizaron cómo responde el organismo cuando caminamos después de una comida.

Los resultados sugieren que una caminata breve puede ayudar a moderar el aumento del azúcar en sangre que se produce naturalmente después de comer, especialmente en personas con dificultades para regular la glucosa.

Por qué caminar después de comer puede ser bueno para la salud

Cuando comemos, especialmente alimentos que contienen hidratos de carbono, el organismo los digiere y parte de ellos se transforma en glucosa, que pasa a la sangre.

Para utilizar esa energía, el cuerpo necesita que la glucosa ingrese a las células. Y ahí es donde el movimiento muscular cumple un papel importante.

Al caminar, los músculos aumentan su consumo de glucosa, lo que puede contribuir a reducir los picos de azúcar posteriores a las comidas.

Además, incorporar pequeñas caminatas durante el día permite interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo, un hábito que también influye en la salud metabólica.

Cuántos minutos hay que caminar después de comer, según los especialistas

Entre 10 y 15 minutos de caminata suave o moderada después de comer pueden ser un buen punto de partida.

Un estudio publicado en la revista científica Diabetes Care, de la Asociación Estadounidense de Diabetes, analizó los efectos de caminar después de las comidas en adultos mayores con riesgo de intolerancia a la glucosa.

Los investigadores observaron que realizar tres caminatas de 15 minutos, comenzando aproximadamente media hora después de cada comida, mejoró el control de la glucosa durante el día.

En particular, las caminatas posteriores a las comidas resultaron eficaces para reducir los niveles de glucosa después de la cena.

Aunque se trató de un estudio pequeño, con diez participantes, sus resultados aportaron evidencia sobre los beneficios de distribuir la actividad física en períodos cortos.

¿Es mejor caminar después del almuerzo o de la cena?

No existe una única comida después de la cual sea obligatorio caminar. Lo importante es encontrar un momento que permita sostener el hábito todos los días.

Sin embargo, el estudio publicado en Diabetes Care encontró beneficios especialmente marcados en el control de la glucosa después de la cena.

Esto no significa que caminar por la noche sea necesariamente mejor para todas las personas, sino que moverse después de una comida puede resultar útil para moderar la respuesta del organismo a los alimentos.

También puede ser una buena alternativa para quienes pasan muchas horas sentados durante la jornada laboral.

Cómo incorporar caminatas después de comer sin cambiar toda tu rutina

La buena noticia es que no hace falta realizar grandes esfuerzos para comenzar. Algunas opciones sencillas son:

Caminar entre 10 y 15 minutos después del almuerzo o la cena.

después del almuerzo o la cena. Elegir un ritmo cómodo , que permita mantener una conversación sin dificultad.

, que permita mantener una conversación sin dificultad. Dar unas vueltas por el patio, la vereda o el barrio , sin necesidad de trasladarse a un gimnasio.

, sin necesidad de trasladarse a un gimnasio. Evitar permanecer sentado durante períodos demasiado prolongados.

Comenzar con cinco minutos si todavía no se tiene el hábito de caminar y aumentar gradualmente.

Las personas con diabetes que utilizan insulina o medicamentos capaces de provocar hipoglucemia deben consultar con su equipo de salud cómo incorporar ejercicio de manera segura.

Caminar después de comer: un pequeño hábito que puede marcar la diferencia

Los especialistas coinciden en que la actividad física regular es uno de los pilares de una vida saludable. Sin embargo, no siempre es necesario concentrar todo el ejercicio en una única sesión.

Sumar pequeñas caminatas después de las comidas puede ser una estrategia accesible para mantenerse activo y favorecer el control de la glucosa.

La clave está en la constancia: unos minutos de movimiento, repetidos a lo largo de la semana, pueden convertirse en un hábito saludable que complemente una alimentación equilibrada y la actividad física habitual.