Con la llegada del calor, los jardines, patios y piletas se convierten en los lugares más utilizados del hogar. Sin embargo, también pueden transformarse en espacios propicios para la reproducción de los mosquitos.

El agua acumulada en recipientes, macetas y piscinas sin mantenimiento favorece el desarrollo de estos insectos, entre ellos el Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y la chikungunya.

La principal medida de prevención consiste en eliminar los posibles criaderos y evitar que el agua permanezca estancada.

Cómo evitar que los mosquitos se reproduzcan en la pileta

Mantener la piscina en buenas condiciones es fundamental para impedir que se convierta en un criadero de mosquitos.

Mantener el agua correctamente clorada y controlar su pH.

Utilizar el sistema de filtrado y circulación con regularidad.

Retirar las hojas y los residuos acumulados.

Cubrir la pileta cuando no se utiliza, evitando que se acumule agua sobre la lona.

Vaciar, limpiar y guardar las piscinas inflables pequeñas cuando no estén en uso.

Una pileta con agua estancada y sin mantenimiento puede favorecer la proliferación de mosquitos, incluso cuando el agua parece limpia.

Siete medidas para evitar los mosquitos en el jardín

Además de mantener la piscina, es importante revisar otros sectores del hogar donde pueda acumularse agua.

Vaciar los platos que se colocan debajo de las macetas.

Limpiar las canaletas y los desagües.

Cambiar diariamente el agua de los bebederos de las mascotas y cepillar sus paredes.

Colocar boca abajo los baldes y recipientes que no se utilizan.

Mantener tapados los tanques de agua.

Cortar el césped y controlar la vegetación excesiva.

Revisar el jardín después de cada lluvia.

Por qué no alcanza con eliminar el agua acumulada

Los huevos del mosquito Aedes aegypti pueden permanecer adheridos a las paredes de los recipientes y resistir períodos prolongados sin agua.

Por este motivo, además de vaciar los recipientes, es fundamental cepillar sus superficies internas para eliminar los posibles huevos.

Esta tarea debe realizarse regularmente, especialmente durante los meses de calor.

Cada cuánto hay que revisar el jardín para prevenir el dengue

Se recomienda dedicar unos minutos cada semana a identificar y eliminar posibles criaderos de mosquitos.

La fumigación por sí sola no resuelve el problema, ya que actúa principalmente sobre los mosquitos adultos y no elimina todos los huevos y las larvas.

El mantenimiento de la pileta y la eliminación de los recipientes con agua acumulada son medidas fundamentales para prevenir la reproducción de estos insectos y disfrutar de los espacios exteriores durante el verano.