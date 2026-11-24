Matías Peire, fundador y CEO de GridX, y Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).

Cumplimos 15 años desde la creación de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), 13 años de BioArgentina —que por primera vez llegó a la Patagonia— y 10 años de GridX, el company builder de startups biotecnológicas más importante de Latinoamérica.

En términos de edad, estamos dejando la adolescencia. Queremos hacerlo sin perder la energía, la curiosidad y esa cuota de rebeldía que nos impulsa a proponer ideas y proyectos que, muchas veces, resultan contraculturales y disruptivos para su época.

Desde nuestros comienzos apostamos a generar vínculos efectivos entre investigadores y empresas de distintas verticales de la industria reunidas en la CAB. Fuimos de los primeros en confiar en la aventura de unir científicos y emprendedores de negocios para crear startups, un modelo completamente atípico para Argentina. Hoy vemos con enorme satisfacción un ecosistema constituido por cientos de nuevas empresas.

No es un camino fácil producir biotecnología desde Argentina y competir en el mundo. Cambian las reglas de juego, los marcos regulatorios y las condiciones de los mercados. Y, aun así, los empresarios siguen apostando e invirtiendo.

Vacunas para salud humana y veterinaria, biofármacos, reactivos de diagnóstico, bioinsumos agrícolas, semillas con nuevas características biotecnológicas, herramientas para mejorar la productividad y la tolerancia de los cultivos al estrés ambiental, biocombustibles y alimentos son algunos de los desarrollos más conocidos.

Sin embargo, también hay nuevas generaciones de emprendedores que están proponiendo tecnologías absolutamente originales, con potencial de impacto a escala global.

Por ejemplo, Beeflow, que utiliza abejas entrenadas con moléculas específicas de cada cultivo para mejorar la polinización y aumentar la productividad de arándanos, kiwis, manzanas y peras, entre otros. Una propuesta que le da un sentido completamente nuevo a la polinización personalizada.

Stämm, por su parte, desarrolla biorreactores íntegramente concebidos en un laboratorio del microcentro porteño, combinando nuevos materiales, impresión 3D y microelectrónica. Una tecnología que busca producir células humanas estandarizadas para las nuevas terapias avanzadas, como las CAR-T.

OncoPrecision, con raíces en Córdoba y sede en Nueva York, desarrolla terapias de precisión innovadoras para cánceres de difícil tratamiento, integrando biología derivada de pacientes e inteligencia artificial.

Y Puna Bio, que encontró en los microorganismos extremófilos de la Puna argentina una fuente de innovación: bacterias que evolucionaron durante millones de años en ambientes de alta salinidad, aridez, radiación UV y temperaturas extremas, y que hoy se utilizan para desarrollar una nueva generación de bioinsumos agrícolas.

Son apenas algunos ejemplos de una nueva generación de empresas que demuestran que la ciencia argentina puede generar tecnologías originales, crear negocios y competir internacionalmente.

La biotecnología es una de las grandes oportunidades que tiene Argentina para construir su futuro. No desde la promesa, sino desde lo que ya somos capaces de hacer: transformar conocimiento en empresas, innovación en soluciones y ciencia argentina en impacto para el mundo.

Ese es el desafío y también nuestra oportunidad: seguir construyendo un sector biotecnológico fuerte, capaz de generar desarrollo, inversión y empleo de calidad, y de posicionar a Argentina como protagonista de una industria que está transformando el mundo.

Graciela Ciccia*, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).