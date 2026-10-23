Cómo hacer 16 mini tortas con un kilo de harina, una receta ideal para emprender

Mini tortas caseras con distintas opciones de decoración, una alternativa para quienes buscan iniciar un emprendimiento de pastelería desde casa. Foto ilustrativa.

Emprender con algo rico y casero no siempre requiere una gran inversión. Con un kilo de harina y algunos ingredientes básicos se pueden preparar 16 mini tortas, una opción práctica para quienes quieren empezar a vender productos de elaboración propia.

La clave está en elegir una receta rendidora, organizar las cantidades y calcular los costos antes de definir el precio de venta. Estas mini tortas se pueden presentar solas o decorar con azúcar impalpable, chocolate, dulce de leche o glasé, según el estilo del emprendimiento.

Ingredientes para 16 mini tortas

1 kilo de harina leudante

400 gramos de azúcar

4 huevos

400 mililitros de leche

300 mililitros de aceite

2 cucharaditas de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o naranja (opcional)

Paso a paso para preparar las mini tortas

1. Mezclar los ingredientes húmedos. En un recipiente amplio, batir los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla.

2. Incorporar la harina. Sumar la harina leudante de a poco y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. Si se desea, añadir ralladura de limón o naranja para aportar aroma.

3. Preparar los moldes. Distribuir la mezcla en 16 moldes pequeños previamente enmantecados y enharinados, o utilizar moldes de papel aptos para horno. Llenarlos hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad para dejar espacio para que la masa crezca.

4. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 30 minutos, según el tamaño de los moldes. Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro: debe salir sin masa cruda adherida.

5. Dejar enfriar y decorar. Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y desmoldar si corresponde. Una vez frías, las mini tortas se pueden terminar con azúcar impalpable, cobertura de chocolate, dulce de leche o glasé.

Cómo convertir la receta en un emprendimiento

Una de las ventajas de esta preparación es que permite trabajar con una cantidad definida de unidades y organizar la producción por tandas. Para comenzar, se pueden ofrecer las mini tortas en cajas de cuatro, ocho o 16 unidades, según la demanda de los clientes.

También es posible diversificar la propuesta con distintos sabores, como vainilla, cítricos o chocolate. Para ello, conviene probar primero las variantes y calcular cuánto cuesta cada una.

Antes de establecer el precio de venta, es importante sumar el costo de todos los ingredientes, los moldes, los envases, la energía utilizada y el tiempo de trabajo. Dividir ese total por las 16 unidades permite estimar el costo de cada mini torta, aunque el rendimiento real dependerá del tamaño de los moldes y de la cantidad de mezcla utilizada.

Con una buena presentación, una producción organizada y precios que contemplen todos los gastos, estas mini tortas pueden convertirse en una alternativa para dar los primeros pasos en la venta de productos caseros.