Triffle de dulce de leche y brownie: el postre irresistible que combina cremosidad y chocolate

El triffle combina capas de brownie, dulce de leche y crema en un postre ideal para compartir. Foto ilustrativa.

El brownie y el dulce de leche forman una de esas combinaciones que nunca fallan. Si a eso se le suma una capa de crema suave, el resultado es un triffle, un postre de origen inglés que se caracteriza por la combinación de distintas texturas y la presentación en capas.

Esta versión es ideal para quienes buscan una receta dulce para compartir en familia, servir después de una comida o preparar para una ocasión especial. Además, se puede presentar en vasos individuales, copas o una fuente de vidrio para que se distingan todas las capas.

Ingredientes para el triffle de dulce de leche y brownie

Para el brownie:

100 g de manteca.

150 g de chocolate semiamargo.

2 huevos.

150 g de azúcar.

80 g de harina 0000.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el armado:

300 g de dulce de leche repostero.

300 ml de crema de leche para batir.

2 cucharadas de azúcar impalpable (opcional).

Chocolate rallado o cacao amargo para decorar.

Cómo preparar el triffle paso a paso

1. Preparar el brownie. Derretir la manteca junto con el chocolate semiamargo y dejar entibiar. En otro recipiente, mezclar los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorporar el chocolate derretido y, por último, agregar la harina tamizada.

2. Hornear. Verter la preparación en un molde enmantecado y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos. El brownie debe quedar húmedo en el centro. Dejar enfriar por completo antes de cortarlo en cubos.

3. Batir la crema. Colocar la crema de leche bien fría en un recipiente y batir hasta que tome consistencia. Si se desea, agregar el azúcar impalpable. Reservar en la heladera.

4. Armar las capas. En vasos individuales o en una fuente de vidrio, colocar una primera capa de cubos de brownie. Agregar dulce de leche repostero, una capa de crema batida y repetir el procedimiento hasta completar los recipientes.

5. Decorar y enfriar. Terminar con crema, chocolate rallado o cacao amargo. Llevar a la heladera durante al menos una hora antes de servir para que las capas se asienten y el postre esté bien frío.

Consejos para que quede perfecto

Elegir un brownie húmedo: aporta una textura más suave y combina mejor con la crema.

aporta una textura más suave y combina mejor con la crema. Usar dulce de leche repostero: su consistencia permite formar capas definidas sin que se desarme el postre.

su consistencia permite formar capas definidas sin que se desarme el postre. No saltear el frío: dejar reposar el triffle en la heladera mejora la textura y permite que los sabores se integren.

dejar reposar el triffle en la heladera mejora la textura y permite que los sabores se integren. Preparar porciones individuales: los vasos transparentes permiten lucir las capas de chocolate, dulce de leche y crema.

El triffle de dulce de leche y brownie se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir. Es una alternativa sencilla para quienes buscan un postre chocolatoso, cremoso y con una presentación que invita a probarlo.