Triffle de dulce de leche y brownie: el postre irresistible que combina cremosidad y chocolate
Con capas de brownie húmedo, dulce de leche y crema, esta receta es ideal para preparar un postre vistoso, fácil y perfecto para compartir. Se arma en vasos o en una fuente y no necesita técnicas complicadas.
El brownie y el dulce de leche forman una de esas combinaciones que nunca fallan. Si a eso se le suma una capa de crema suave, el resultado es un triffle, un postre de origen inglés que se caracteriza por la combinación de distintas texturas y la presentación en capas.
Esta versión es ideal para quienes buscan una receta dulce para compartir en familia, servir después de una comida o preparar para una ocasión especial. Además, se puede presentar en vasos individuales, copas o una fuente de vidrio para que se distingan todas las capas.
Ingredientes para el triffle de dulce de leche y brownie
Para el brownie:
- 100 g de manteca.
- 150 g de chocolate semiamargo.
- 2 huevos.
- 150 g de azúcar.
- 80 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el armado:
- 300 g de dulce de leche repostero.
- 300 ml de crema de leche para batir.
- 2 cucharadas de azúcar impalpable (opcional).
- Chocolate rallado o cacao amargo para decorar.
Cómo preparar el triffle paso a paso
1. Preparar el brownie. Derretir la manteca junto con el chocolate semiamargo y dejar entibiar. En otro recipiente, mezclar los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorporar el chocolate derretido y, por último, agregar la harina tamizada.
2. Hornear. Verter la preparación en un molde enmantecado y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos. El brownie debe quedar húmedo en el centro. Dejar enfriar por completo antes de cortarlo en cubos.
3. Batir la crema. Colocar la crema de leche bien fría en un recipiente y batir hasta que tome consistencia. Si se desea, agregar el azúcar impalpable. Reservar en la heladera.
4. Armar las capas. En vasos individuales o en una fuente de vidrio, colocar una primera capa de cubos de brownie. Agregar dulce de leche repostero, una capa de crema batida y repetir el procedimiento hasta completar los recipientes.
5. Decorar y enfriar. Terminar con crema, chocolate rallado o cacao amargo. Llevar a la heladera durante al menos una hora antes de servir para que las capas se asienten y el postre esté bien frío.
Consejos para que quede perfecto
- Elegir un brownie húmedo: aporta una textura más suave y combina mejor con la crema.
- Usar dulce de leche repostero: su consistencia permite formar capas definidas sin que se desarme el postre.
- No saltear el frío: dejar reposar el triffle en la heladera mejora la textura y permite que los sabores se integren.
- Preparar porciones individuales: los vasos transparentes permiten lucir las capas de chocolate, dulce de leche y crema.
El triffle de dulce de leche y brownie se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir. Es una alternativa sencilla para quienes buscan un postre chocolatoso, cremoso y con una presentación que invita a probarlo.
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