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Cómo hacer budín de naranja y yogur sin TACC y sin azúcar: receta casera paso a paso

Una receta simple y saludable que combina naranja y yogur, sin TACC y sin azúcar agregada, ideal para desayunos y meriendas livianas.

Redacción

Por Redacción

Receta de budín de naranja y yogur sin TACC sin azúcar. Imagen ilustrativa.

Receta de budín de naranja y yogur sin TACC sin azúcar. Imagen ilustrativa.

En los últimos años, las recetas sin TACC y sin azúcar agregada ganaron protagonismo en la cocina casera, no solo por la necesidad de quienes deben evitar el gluten, sino también por la búsqueda de opciones más livianas y saludables. Dentro de ese universo, el budín de naranja y yogur se convirtió en una de las preparaciones más elegidas: es húmedo, aromático y sencillo de hacer, con ingredientes accesibles y un resultado que no pierde sabor ni textura.

Ingredientes

  • 2 naranjas (jugo y ralladura de la cáscara)
  • 3 huevos
  • 1 pote de yogur natural sin azúcar (150 a 170 g)
  • 1/4 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 taza de premezcla de harina sin TACC
  • 1/2 taza de harina de almendras o maicena (opcional, mejora la humedad)
  • 1 cucharada de polvo de hornear sin TACC
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Endulzante apto para cocción (equivalente a 1/2 taza de azúcar, a gusto)

Preparación

  • Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para budín con aceite o materia grasa sin TACC.
  • Lavar bien las naranjas, rallar su cáscara y exprimir el jugo. Reservar.
  • En un bowl, batir los huevos junto con el endulzante hasta lograr una mezcla espumosa y aireada.
  • Incorporar el yogur, el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar por completo.
  • Agregar los ingredientes secos tamizados: premezcla sin TACC, harina de almendras (o maicena) y polvo de hornear.
  • Integrar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos.
  • Verter la mezcla en el molde.
  • Hornear entre 35 y 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  • Retirar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.

Tips y recomendaciones

  • Cuanto más ralladura de naranja se use, más intenso será el aroma del budín.
  • El yogur griego puede usarse para una textura más cremosa y compacta.
  • Si se desea una versión más húmeda, se puede sumar una cucharada extra de yogur.

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En los últimos años, las recetas sin TACC y sin azúcar agregada ganaron protagonismo en la cocina casera, no solo por la necesidad de quienes deben evitar el gluten, sino también por la búsqueda de opciones más livianas y saludables. Dentro de ese universo, el budín de naranja y yogur se convirtió en una de las preparaciones más elegidas: es húmedo, aromático y sencillo de hacer, con ingredientes accesibles y un resultado que no pierde sabor ni textura.

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