Cómo hacer budín de naranja y yogur sin TACC y sin azúcar: receta casera paso a paso
Una receta simple y saludable que combina naranja y yogur, sin TACC y sin azúcar agregada, ideal para desayunos y meriendas livianas.
En los últimos años, las recetas sin TACC y sin azúcar agregada ganaron protagonismo en la cocina casera, no solo por la necesidad de quienes deben evitar el gluten, sino también por la búsqueda de opciones más livianas y saludables. Dentro de ese universo, el budín de naranja y yogur se convirtió en una de las preparaciones más elegidas: es húmedo, aromático y sencillo de hacer, con ingredientes accesibles y un resultado que no pierde sabor ni textura.
Ingredientes
- 2 naranjas (jugo y ralladura de la cáscara)
- 3 huevos
- 1 pote de yogur natural sin azúcar (150 a 170 g)
- 1/4 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1 taza de premezcla de harina sin TACC
- 1/2 taza de harina de almendras o maicena (opcional, mejora la humedad)
- 1 cucharada de polvo de hornear sin TACC
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Endulzante apto para cocción (equivalente a 1/2 taza de azúcar, a gusto)
Preparación
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para budín con aceite o materia grasa sin TACC.
- Lavar bien las naranjas, rallar su cáscara y exprimir el jugo. Reservar.
- En un bowl, batir los huevos junto con el endulzante hasta lograr una mezcla espumosa y aireada.
- Incorporar el yogur, el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar por completo.
- Agregar los ingredientes secos tamizados: premezcla sin TACC, harina de almendras (o maicena) y polvo de hornear.
- Integrar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos.
- Verter la mezcla en el molde.
- Hornear entre 35 y 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Retirar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.
Tips y recomendaciones
- Cuanto más ralladura de naranja se use, más intenso será el aroma del budín.
- El yogur griego puede usarse para una textura más cremosa y compacta.
- Si se desea una versión más húmeda, se puede sumar una cucharada extra de yogur.
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