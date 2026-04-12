Cómo hacer budín de naranja y yogur sin TACC y sin azúcar: receta casera paso a paso

En los últimos años, las recetas sin TACC y sin azúcar agregada ganaron protagonismo en la cocina casera, no solo por la necesidad de quienes deben evitar el gluten, sino también por la búsqueda de opciones más livianas y saludables. Dentro de ese universo, el budín de naranja y yogur se convirtió en una de las preparaciones más elegidas: es húmedo, aromático y sencillo de hacer, con ingredientes accesibles y un resultado que no pierde sabor ni textura.

Ingredientes

2 naranjas (jugo y ralladura de la cáscara)

3 huevos

1 pote de yogur natural sin azúcar (150 a 170 g)

1/4 taza de aceite neutro (girasol o maíz)

1 taza de premezcla de harina sin TACC

1/2 taza de harina de almendras o maicena (opcional, mejora la humedad)

1 cucharada de polvo de hornear sin TACC

1 cucharadita de esencia de vainilla

Endulzante apto para cocción (equivalente a 1/2 taza de azúcar, a gusto)

Preparación

Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para budín con aceite o materia grasa sin TACC.

Lavar bien las naranjas, rallar su cáscara y exprimir el jugo. Reservar.

En un bowl, batir los huevos junto con el endulzante hasta lograr una mezcla espumosa y aireada.

Incorporar el yogur, el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar por completo.

Agregar los ingredientes secos tamizados: premezcla sin TACC, harina de almendras (o maicena) y polvo de hornear.

Integrar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos.

Verter la mezcla en el molde.

Hornear entre 35 y 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Retirar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.

Tips y recomendaciones